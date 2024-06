DOKAZNI POSTUPAK U VIŠEM SUDU U SOMBORU: Pedagoški asistent osumnjičen za seksualno zlostavljanje u vrtiću u Odžacima

U VIŠEM sudu u Somboru u toku je dokazni postupak protiv pedagoškog asistenta I. O. (26) iz Bogojeva, osumnjičenog da je seksualno zlostavljao mališane u Predškolskoj ustanovi „Poletarac“ u Odžacima, gde je bio zaposlen.

Današnje ročište je, kao i prethodna, zatvoreno za javnost, a naredno je zakazano za 3. septembar.

Ovom dvadesetšestogodišnjaku se sudi zbog šest krivičnih dela obljuba zloupotrebom službenog položaja, 28 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje i krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

On se od hapšenja nalazi u pritvoru koji mu je produžen do 27. jula, a sumnja se da je sve to činio u dužem vremenskom periodu, u kontinuitetu od leta 2022. do 4. maja 2023. godine, prema većem broju oštećenih, odnosno dece koja su rođena 2017, 2018, 2019. i 2020. godine, zloupotrebljavajući položaj lica kome su deca iz pedagoške ustanove bila poverena na staranje i negu.

Sve se otkrilo kada je četvorogodišnji dečak roditeljima rekao da ga je u vrtiću nagog fotografisao I. O., posle čega su oni odlučili da provere detetove navode. Kada je posle razgovora sa psihologom utvrđeno da je detetov iskaz verodostojan, slučaj je prijavljen policiji, i klupko je počelo da se odmotava.

Decu je, kada je ostajao sam sa njima, fotografisao i dirao, a među zlostavljanim mališanima je, navodno, i dete vaspitačice.

Zbog skandaloznog otkrića, u Odžacima se podigla bura, a ogorčeni i revoltirani roditelji mališana su u nekoliko navrata protestovali. Deci je bila obezbeđena psihološka pomoć, a u Odžake su dolazili psihijatri iz Novog Sada i razgovarali sa njima.