GLEDANI I SNIMCI: Okrivljeni za ranjavanje obezbeđenja u klubu "Stefan Braun" izneli odbrane

TROJICA osumnjičenih za pokušaj ubistva radnika obezbeđenja Mira Čuljkovića u klubu "Stefan Braun" u Beogradu 15.3.2022. godine Slavoljub Trajković, Nikola Stanković i Stefan Veljović negirali su danas u Višem sudu u Beogradu da su izvršili to krivično delo.

Foto: Z. Jovanović

Prvookrivljenom Aleksandru Šćepanoviću, optuženom da je u Čuljkovića tada ispalio šest metaka, sudi se u odsustvu, jer je u bekstvu.

Prema optužnici Šćepanoviću je pištolj dao Veljović. Nakon što je pucao, ispao mu je pa ga je Trajković podigao i ispalio još jedan metak, ali nikoga nije pogodio. Stanković se tereti da radnika obezbeđenja ubo "nožem bokserom", a onda pretio i pucao iz pištolja, koji je uzeo sa poda nakon što mu ga je Trajković dobacio i tako obezbeđivao odstupnicu za beg.

Trajković je iznoseći odbranu rekao da su oni u klubu pili i bili napadnuti i da je udaren u glavu, tako da se svega posle seća sekundarno.

- Izašao sam na ulicu i hteo da je pređem, kada sam čuo pucanj. Vratio sam se nazad da zaštitim suprugu i Nikolu Stankovića, koji je sin mojih prijatelja. Šta je tu sporno? - kazao je Trajković. - Kada sam se vratio nazad nisam video Čuljkovića. Kunem se da ga nisam primetio, niti video da je povređen. Video sam pištolj na podu kod vrata i ljude koji se otimaju da ga dohvate. Ja sam ga uzeo da ga drugi ne uzmu i držao možda dve sekunde i tada me je neko uhvatio za nogu i ja sam se proderao, okrenuo se i neko me sa leđa povukao za kragnu košulje i ja sam iz tog nagetog unazad položaja bacio pištolj napolje u pravcu ulaznih vrata. Mislio sam samo da mi ga niko ne otme. Ne sećam se da je na vratima iko bio, niti gde su bili drugi.

OŠTEĆENI NISU DOBRO OŠTEĆENI Miro Čuljković i njegov kolega iz obezbeđenja Bojan Tanasković zbog zdravstvenih razloga danas nisu mogli da dođu na suđenje. Čuljković je u lošem stanju i oporavlja se u Crnoj Gori, dok je Tanasković nedavno operisan, jer je upucan u Užicu. Oni će zato naknadno na nekom narednom pretresu dati iskaze.

Čuljković i Tanasković su u istrazi ispričali da je Trajković tada pucao u Tanaskovića.

- Ja se ne sećam toga. Ako je iz mojih ruku opalio pištolj, ja ga ni u koga nisam uperio - kazao je Trajković. - U Tanaskovića nisam pucao. Moja namera je bila da sve bude u redu, slao sam mu čak i piće. Uzeo sam pištolj, ali nisam pucao, niti sam video da je iko upucan. Za mene je to bila obična tuča i kafani, napili se i potukli. Ne znam ni ko je pucao, niti imao pištolj. Uzet mi je bris sa prstiju, ali tog nalaza nema među dokazima.

Trajković je negirao optužbe da su se nakon odlaska iz "Stefan Brauna" vratili da ubiju obezbeđenje, koje ih je izbacilo i kazao da se on uopšte ne seća tog svog povratka sa ulice do ulaznih vrata.

- Ako sam se vratio da ih ubijemo, onda treba da odem u zatvor, jer sam životinja i ne zaslužujem da vaspitavam svoju decu - kazao je Trajković.

Nikola Stanković je iznoseći odbranu kazao da je te noći popio najviše alkohola u životu i da ima crne rupe.

Foto: Printskrin

- Nisam nikoga hteo da ubijem, niti sam držao pištolj. Sećam se da smo mnogo popili i provodili se i da su neki momci krenuli ka nama. Sedeo sam u separeu, a sledećeg trenutka bio sam na podu i neko me je udara pesnicom po temenu - kazao je Stanković. - Kažu da sam nekoga napao nožem bokserom, ali tamo imaju rendgen vrata i pretresaju na ulazu. Ja priznajem sve radnje, koje se vide na snimcima, ako su to krivična dela. Žao mi je što se to desilo, mi nismo imali nikakav dogovor da nekoga ubijemo. Čuljković me je optužio da sam ga četiri puta ubo nožem u grudi i uperio je prst u mene. Ne znam zašto laže i kome je u interesu da ja pola života provedem u zatvoru.

On tvrdi da nije znao da je neko od njegovog društva imao pištolj, niti zna zašto se vratio nazad, nakon izlaska iz kluba na ulicu.

Poslednji okrivljeni Stefan Veljović kazao je da ga je neko u klubu isekao po ruci, da su ga udarali i ubacili u lift.

- Otišao sam do kola da iz torbice uzmem maramice da zaustavim krvarenje i unutra video pištolj, koji sam uzeo od pokojnog dede. Uzeo sam ga iz torbice, jer sam hteo da izbavim ostale, koji su svi bili unakaženi. Došao sam do stepenica i izvadio pištolj misleći kada ga obezbeđenje vidi da će pustiti ostale, koji su bili unutra. Šćepanović je naišao i samo mi uzeo pištolj i krenuo unutra. Kada smo ušli Šćepanović je rekao, "lezi dole", a radnik obezbeđenja je krenuo da mu otima pištolj. Čuo sam pucanj i ja se posle toga stvarno ničega ne sećam. Iskreno se kajem, žao mi je i da mogu da vratim vreme ništa od ovoga ne bi bilo - kazao je Veljović, navodeći da ne zna šta je bilo sa pištoljem, ko ga je odneo i gde je završio, ali da ga je video u kolima.

KONjI I KOŠNICE BRANIOCI su zatražili ukidanje pritvora ili zamenu za kućni pritvor za trojicu okrivljenih, ali sud će o tome odlučiti na sledećem pretresu u ponedeljak 17. juna. Da mu se nakon 27 meseci ukine pritvor zamolio je sud i Slavoljub Trajković, rekavši da ima troje dece i da je imao šest konja i 60 košnica, a sada konja više nema, ima samo četiri košnice i potpuno je uništen.

On je rekao da nije bio u bekstvu posle, da ih je sve te noći odvezao u Kaluđericu, gde su se rastali i on je otišao kući. Kaže da je tu bio sve vreme i da ga policija nije tražila, a znali su adresu, jer su ranije dolazili kada je nosio nanogvicu. Uhapšen je 31. maja u Sokobanji gde je, kako kaže, otišao na odmor.

Nakon iznošenja njihovih odbrana pogledani su video snimci na kojima se vidi kako Veljović izlazi iz kluba u pratnji obezbeđenja i gleda u desnu ruku, za koju je ispričao da mu je bila povređena. Zatim sa obezbeđenjem izlaze i ostali osumnjičeni i ulaze u lift, a Trajković se izdvaja i odlazi stepenicama. Tužilac je tu konstatovala da se niko ne tetura, već se svi normalno kreću. Na kraju svi izlaze na ulicu, mirno, bez nekog guranja. Trajković u rukama sve vreme nosi džemper.

Posle nekoliko minuta na snimku se vidi kako Veljović iza leđa vadi pištolj i pruža ga u ruci, a Šćepanović ga uzima i oni se vraćaju u klub, a odmah za njima se vraćaju i Stanković i Trajković, a Stanković u nekom momentu i trči.

Šćepanović kao da puca sa vrata i nešto mu se dešava sa pištoljem, a Veljović je sve vreme pored njega. Šćepanović onda ulazi i drži pištolj uperen u Čuljkovića, koji ga izgurava unazad i onda kod rengenskih vrata pada na kolena. Za to vreme gura se obezbeđenje sa okrivljenima, koji su svi pritrčali. Vidi se Stanković sa bodežom u desnoj ruci, kako udara ka nekome u toj gužvi, Trajković uzima, pištolj, onda ga sa poda podiže Stanković i maše njime uperenim u druge. Čuljković se podiže, drži za stomak i povijen se udaljava ka unutra, dok se ostali rvu i izlaze napolje. Posle toga trčeći odlaze, pa se malo vraćaju i na kraju odlaze. Čuljkovića kolega pridržava i izvodi napolje.