SEKSUALNO ZLOSTAVLJAO BRTANICU (9): Počelo suđenje stricu monstrumu iz Ražnja

PRED Višim sudom u Nišu danas je počelo suđenje Lazaru S. (23) iz sela Lipovac kod Ražnja, jer se sumnja da je dve godine seksualno zlostavljao ćerku rođenog brata koja ima devet godina. Tužilaštvo je protiv njega pokrenulo istragu zbog sumnje da je počinio krivično delo obljuba sa detetom.

Foto Ilustracija shutterstock

- Danas je u predmetu okrivljenog L. S. održan glavni pretres. Sledeće ročište za glavni pretres zakazano je za 17.04.2024. godine - kažu u VS Niš.

Odlukom predsednika veća, javnost je u ovom predmetu isključena. Okrivljeni se još uvek nalazi u pritvoru.

Podsetimo, on se tereti da je u svojoj kući i u kući svog brata po intimnim delovima tela dodirivao i ljubio devojčicu.

Kako je naveo izvor iz istrage, jezivo seksualno zlostavljanje je otkriveno nakon što je devojčica ispričala ocu šta joj radi stric.

- Ona je roditeljima rekla da ju je osumnjičeni pipkao po intimnim delovima i ljubio od njene sedme godine. Navela je da se to dešavalo kod Lazara, ali i u njenoj porodičnoj kući. On bi je napao kada su joj roditelji na poslu ili kada bi joj baka otišla u komšiluk. Šokirani roditelji napastvovane devojčice su odmah sve prijavili policiji, koja je ubrzo uhapsila pedofila. Dete je poslato kod lekara, koji je utvrdio da ima povrede po genitalijama, ali da to nije zbog seksualnog odnosa - navodi izvor.