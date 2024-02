"PAO SAM NA ZEMLJU I LEŽAO..." Potresno svedočenje porodice Kobiljski, Dragan kroz jecaje opisao kobni dan kad je njihova mezimica Ema ubijena

RODITELjI ubijene Eme Kobiljski Nina i Dragan danas su na svedočenju u Višem sudu u Beogradu na suđenju dečaku, njihovim roditeljima i oglednoj OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, gde se i dogodio nezapamćeni maskar 3. maja prošle godine, rekli "da je tog dana za njih život stao".

Dragan Kobiljski, inače poznati odbojkaši trener, rekao je kroz suze i jecaj da je za tragičnu vest saznao u trenutku dok je kao odbojkaški trener radio u Rumuniji.

- Ja sam otac streljane Eme Kobiljski! Mi smo do tada imali bajku od života, nikada nam ništa nije falilo, mi smo mislili da nam to pripada. Samo smo živeli veliku sreću - rekao je neutešni Dragan Kobiljski na početku svog izlaganja i dodao da mu je supruga Nina tog dana javila da se u školi "Vladislav Ribnikar" dogodila pucnjava. On je potom objasnio kako se osećao kada je saznao prvo za pucnjavu, a zatim i za stravičnu vest.

- Stan je počeo da me guši. Izašao sam napolje. Kada me je pozvala Nina i saopštila mi da je naša Ema ubijena, pao sam na zemlju i ležao. Samo jedno pitanje - Zašto?

Nakon toga, rekao je da je svoju mezimicu poslednji put video kada je išao na prepoznavanje, a to je opisao uz potresne reči "bila je lepa". U nastavku svedočenja Kobiljski je naveo i da dalje na Emin broj telefona šalje poruke i da joj piše šta se dešava, kao i da svako veče gleda u njenu sliku.

- Ona kao da mi kaže "tata biće dobro". Ema je možda osoba koja je mene najviše na svetu volela. Imali smo posebnu vezu. Ne damo nikome da nam oduzme našu Emu - kroz suze je u prepunoj sudnici rekao Dragan Kobiljski, koji je potom opisao šta ga posle svega uznemirava i zabrinjava.

- Zabrinjava me što je porodica dečaka ubice na slobodi, ali ne zato što ih mrzim, ili se radujem njihovoj nesreći, već zato što ta porodica živi u ambijentu oružja, municije i Molotovljevih koktela. Mislim da će oni i dalje znati da pucaju u čelo, potiljke, bubrege nenaoružanu decu. Mi kao porodice opet zavisimo od njihove dobre volje, da li će to da urade ili ne. Uznemirava me kada advokat čoveka koji je stvorio najvećeg monstruma na konferenciji prenese njegove reči: "Neka rade šta hoće, porodicu neka mi ne diraju", a on je nama uništio svetove! Oni kao porodica ne znaju šta su nam uradili. Imaju arsenal, a ne idu u vojsku. Ima bolesnika u kući, a lekar je. Užasava me kada takav čovek kaže: "Nisam kriv!" Jedan sveštenik nam je rekao "Emin izbor je bio da stane ispred njega i da mi treba da poštujemo njen izbor. Na čast je svakom roditelju da ga dete prevaziđe, a mene je Ema prevazišla."

Draganova supruga Nina Kobiljski rekla je da ona pokušava da nađe oprost, ali da oprost od nje nije ni tražen, kao da ni druga strana nije izrazila žaljenje.

- Ja ne osećam mržnju, osećam žal, zašto mu nisu pomogli, ovo nije smelo da se desi! Ja ne iznosim tvrdnju da je neko od staratelja želeo da se desi, ali oni su tako želeli da vaspitaju dete. Roditelji zločinca imali su odgovornost da do tragedije ne dođe, i nisu je ispunili. Trebalo bi bar da imaju osećaj odgovornosti da izađu i kažu: "Ljudi, mi smo krivi!" - rekla je Nina Kobiljski.

