GURAO MI JEZIK U UHO: Svedočenjem sestara nastavljeno suđenje instruktoru jahanja

SEDLALA sam konja u boksu kada mi je Miloš prišao sa leđa i pitao da se mazimo. Ja sam se okrenula i nastavila, a on me tada zagrlio i krenuo da stiska. Dirao me rukama po zadnjici i grudima i zavlačio ruke ispod majice, uzdisao i ispuštao zvukove. Bila sam uplašena, nikoga nije bilo u štali i nisam znala šta da radim. Odlučila sam da istrpim i on je onda prestao i otišao. Posle se ponašao kao da se ništa nije desilo, a meni je bilo neprijatno. Nakon tog događaja sam ređe dolazila na treninge jahanja.

Miloš Đukić, Foto A. Stevanović

Ovo je danas na suđenju instruktoru jahanja Milošu Đukiću u Višem sudu u Beogradu ispričala jedna od oštećenih devojaka, koja je tada kada se ovo, kako tvrdi, desilo 2013. godine, imala 13 godina. Đukiću se sudi za silovanje, pokušaj silovanja i nedozvoljene polne radnje nad sedam članica škole jahanja, od kojih su neke bile i maloletne.

Oštećena devojka je ispričala da joj je kasnije kada je došla Đukić prišao i pitao zašto ne dolazi više na jahanje i da li je ljuta na njega, na šta mu je odgovorila da ima mnogo obaveza u školi.

- On je tada rekao da sam porasla i razvila se i da bi trebalo da imamo ozbiljniji odnos. Posle toga sam potpuno prestala da odlazim na treninge jahanja, iako sam volela konje i tamo imalo dobre društvo. Sve što se dešavalo je bilo previše neprijatno za mene - ispričala je ova devojka, koja je kao posebno osetljivi svedok, svedočila video linkom iz odvojene prostorije u prisustvu psihologa.

Ona je kazala da je u konjički klub počela da dolazi 2011. godine sa majkom i mlađom sestrom i da se dok nije otišla dešavalo mnogo neprijatnih situacija. Dok je trenirala jahanje jedno 20 ili 30 puta, kako kaže, Miloš Đukić bi seo pored nje i mazio je ili tražio da ona njega mazi.

- Jednom sam jahala konja i pala, pa kada sam se vratila ponovo da jašem, on mi je prišao stavio ruku na butinu i rekao da se traljam o konja i svršim i da mu kažem kada to uradim. Ja sam bila mala i nisam znala šta to znači, pa sam samo rekla dobro - kazala je oštećena.

Ona je kazala i da je imala utisak da Miloš od sve druge dece nju favorizuje, jer joj je govorio da je najbolja, da mu je omiljena i davao joj najviše komplimenata.

Na suđenju je danas svedočila i njena dve godine mlađa sestra, koja je ispričala da je po odlasku sestre iz konjičkog kluba 2013. godine ona tamo nastavila da trenira.

- Miloš je 2014. godine postao neprijatniji prema meni, govorio mi je "dođi da te mazim" i mazio mi ruke i leđa. Onda me je više puta zvao da dođem kod njega u sobicu i tada me mazio i ljubio po glavi obrazu, uhu i gurao jezik u uho. Ja sam kod kuće smišljala izgovore šta da kažem, ako me pozove u sobicu - ispričala je mlađa sestra, koja je kako kaže 2017. godine zbog toga prestala da trenira u tom klubu i prešla u drugi na Avali.

Ona kaže da nikome nije govorila o tome šta se dešavalo, pa ni sestri.

- Dođi da te mazim po rukama i leđima mi se skoro stalno dešavalo, a ljubljenje u glavu i uho jedno deset puta za tri godine. Nisam bila baš svesna šta mi se dešava, bila sam mala i samo sam htela da to što pre zaboravim - kazala je ova devojka. - Miloš je znao koliko sam tada imala godina , jer sam u konjičkom klubu slavila neke rođendane, a i prilikom prijava za takmičenja navode se godine, da bi znali u koju kategoriju da vas stave.

MAJKA BILA TU

OKRIVLjENI Miloš Đukić imao je primedbu na njihovo svedočenje i rekao je da garantuje životom da ih je na treninge dovozila majka, a vikendom i otac.

- Majka je tokom treninga bila u prostoru za jahanje konja, a mnogo puta je i jahala sa njima - kazao je Đukić, koji inače negira optužbe.