UZELA ODŠTETU I OTIŠLA IZ SRBIJE: "Novosti" saznaju - Maja Adrovac posle dve oslobađajuće presude u slučaju "Beko" napustila zemlju

MAJA Adrovac, koja je bila optužena za pomaganje u pokušaju ubistva biznismena Milana Beka, za šta je dva puta pravosnažno oslobođena, naplatila je od države Srbije odštetu zbog nezakonitog hapšenja, kao i pritvora u kojem je bila 11 meseci (devet u Centralnom zatvoru, a dva u kućnom pritvoru), i otišla sa decom da živi u inostranstvo!

Maja Adrovac / Foto I. Marinković

Ovu vest, za "Novosti", potvrdio je i jedan od njenih branilaca, advokat Dalibor Katančević:

- Istina je da je ona napustila Srbiju - kaže advokat. - Mi smo svojevremeno, u takozvanom mirnom postupku, tražili da joj država zbog brojnih nezakonitih radnji u postupku koji je vođen od 2014. godine protiv nje, isplati pet miliona dinara. Nakon toga, malo smo korigovali tu sumu i sveli je na tri miliona. Međutim, država nije bila spremna da joj isplati toliki novac. Ponuđeno joj je samo oko 1,7 miliona dinara, što je ona prihvatila, kako se ne bi i dalje, "vukla" po sudovima i po parnicama i doživljavala dodatne neprijatnosti.

DOKAZI ZA NEVINOST U OBRAZLOŽENjU Apelacionog suda koji je izrekao oslobađajuću presudu Maji Adrovac navedeno je: - I pored toga što je u toku postupka nesporno utvrđeno da je bila u kontaktu sa spornim čaurama, da se poznaje sa Zdravkovićem, kao s prijateljem svog supruga Ivana, po oceni Apelacionog suda, nijedan drugi dokaz izveden tokom ovog krivičnog postupka ne potkrepljuje navode optužnice - stoji u odluci Apelacionog suda. - Dakle, nema dokaza da je Adrovčeva pomogla Zdravkoviću, odnosno da mu je municiju stavila na raspolaganje. Ni oštećeni, svedok u ovom postupku, biznismen Milan Beko, na prvom, kao i na ponovljenom suđenju, nijednog trenutka Maju Adrovac nije prepoznao kao svog napadača.

Naš sagovornik nije želeo da otkrije u koju je to zemlju Adrovac odlučila da ode i gde se trenutno nalazi sa porodicom.

- Dovoljno je reći da je u jednoj evropskoj državi. Želi da se skloni sa decom što dalje od mogućih neprijatnosti. Na sigurnom je. Planira novi život, biznis i život za sebe i decu. Naravno, biće sad bliža i suprugu koji se nalazi u Švajcarskoj na izdržavanju zatvorske kazne, pa će uz manje troškove, češće moći da ga posećuje sa decom. Ne znam da li je odlučila da zauvek zatvori vrata Srbiji, ili će ipak, povremeno dolaziti da obiđe rodbinu i prijatelje.

Foto N. Fifić

Katančević podseća da je njegova klijentkinja, čak dva puta bila oslobođena optužbi u "slučaju Beko" usled nedostatka dokaza protiv nje:

- Tu odluku, na kraju je potvrdio i Apelacioni sud u Beogradu i ona je pravosnažno oslobođena. Upravo zbog toga imala je pravo na nadoknadu štete koju su ona, njena porodica i deca trpeli više godina. Mnogo toga ružnog joj se dogodilo, počev od hapšenja, vremena provedenog u pritvoru, maltretiranja, ucena, pritisaka... Zato je, kako Zakon i nalaže, imala pravo da naplati štetu, koja joj je naneta, iako sve ono što je prošla nikada ne može i neće zaboraviti i nikakav novac mir ne može nadomestiti.

MUŽ IVAN JOŠ U ZATVORU IVAN Adrovac, Majin muž, nalazi se u Švajcarskoj, gde izdržava kaznu od 14 godina zatvora zbog više razbojništava. U slučaju "Beko", pominjan je na suđenjima, ali nikad i kao mogući osumnjičeni za umešanost u pokušaju atentata. Sud je želeo da on bude saslušan kao svedok putem video-linka, na šta ni Maja nije imala primedbu, ali švajcarske vlasti to nisu dopustile, sa obrazloženjem da nisu ispunjeni svi uslovi za tako nešto. Adrovac je osuđen pred sudom u Cirihu jer je kao član "Pink Pantera" od 2008. do 2016. učestvovao u pljačkama devet zlatara i trebalo bi na slobodu da izađe 2030. godine. Ovo nije prva presuda Adrovcu, jer je ranije osuđivan u Srbiji - kao maloletnik kažnjen je merom pojačanog roditeljskog nadzora i maloletničkim zatvorom, 2007. na tri meseca uslovne kazne zbog droge, a 2014. protiv njega je podneta prijava zbog falsifikovanja lične karte, ali ju je Više tužilaštvo u Beogradu odbacilo kada je uplatio 100.000 dinara u humanitarne svrhe.

Za pokušaj ubistva Beka, u novembru 2014. ispred njegove kuće na Senjaku, osuđen je Aleksandar Zdravković, koji je do kraja tvrdio da je - nevin. On je drugom po redu prvostepenom presudom dobio devet godina zatvora, dok je prethodno bio osuđen na deceniju robije. Do pravosnažnosti sudske odluke nalazio se u kućnom pritvoru.

Apelacioni sud u Beogradu je, međutim, krajem aprila prošle godine, povećao Zdravkoviću kaznu za četiri godine i pravosnažno ga osudio na 13 godina zatvora zbog pokušaja ubistva biznismena, 14. novembra 2014.

Milan Beko se, inače, pridružio krivičnom gonjenju Zdravkovića i istakao imovinsko-pravni zahtev za odštetu.