Nesreće

Pijan vozio kroz Novi Sad: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 248 prekršaja

Ljiljana Preradović

15. 04. 2026. u 16:07

NA području Južnobačkog okruga, u utorak, 14. aprila, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila lake telesne povrede.

Пијан возио кроз Нови Сад: Полиција у Јужнобачком округу за дан открила и санкционисала 248 прекршаја

FOTO:MUP

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.

Policijska uprava u Novom Sadu je, u utorak, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 248 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 13 vozača i jedno vozilo, a zadržana su dva vozača, jedan  zato što je vozio pod dejstvom alkohola, a drugi zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je, u Novom Sadu, vozio u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva  promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

Drugi pišu

Pročitajte više

Selaković u sudnici razotkrio: Mladen Nenadić ucenjuje deo policije, ima ih za neka krivična dela
U MOM kabinetu 25. marta 2025. godine od 14.30 do 15.50 časova boravio je javni tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić, koji tada još nije gostovao na političkim tribinama. Krenuli smo u priču od toga šta se prethodnog dana dešavalo u Nišu, kada su građani brutalno napadani, gađani kamenicama i jajima, linčovani...i sve to u prisustvu policije. Umesto da to osudi, on je neprimereno govorio o najvišim državnim zvaničnicima. U jednom trenutku, kroz razgovor, Nenadić mi je nagovestio da on ucenjuje deo vrha policije i da ih "ima" za određena krivična dela!

Haos u Mađarskoj: Otkazano više od 40 letova za Budimpeštu

Haos u Mađarskoj: Otkazano više od 40 letova za Budimpeštu