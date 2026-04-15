Pijan vozio kroz Novi Sad: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 248 prekršaja

NA području Južnobačkog okruga, u utorak, 14. aprila, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila lake telesne povrede.

FOTO:MUP

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.

Policijska uprava u Novom Sadu je, u utorak, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 248 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 13 vozača i jedno vozilo, a zadržana su dva vozača, jedan zato što je vozio pod dejstvom alkohola, a drugi zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je, u Novom Sadu, vozio u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.