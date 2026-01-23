POVREĐENE DVE DEVOJKE: Saobraćajna nesreća u Boljevcima
DVE žene stare 22 i 23 godine zadobile su lakše povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Boljevcima, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Udes se dogodio u 22.30 časova na uglu Ulice mira i Tamburaške, a povređene osobe zbrinute su na licu mesta.
Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni su intervenisale 106 puta, a od toga je 12 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među kojima astmatičari i osobe sa hipertenzijom.
(Kurir)
