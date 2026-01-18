Nesreće

VELIKI POŽAR KOD ČAČKA: Vatra se munjevito širi, više vatrogasnih vozila na terenu (FOTO)

В.Н.

18. 01. 2026. u 16:53

U ČAČANSKOM selu Kukići danas u popodnevnim časovima izbio je požar u halama za proizvodnju kiselog kupusa.

ВЕЛИКИ ПОЖАР КОД ЧАЧКА: Ватра се муњевито шири, више ватрогасних возила на терену (ФОТО)

Foto: Tanjug

Na gašenju požara angažovano je 13 vatrogasaca-spasilaca iz Čačka i Kraljeva sa sedam vatrogasnih vozila, koji pokušavaju da lokalizuju vatru koja se, usled zapaljivog materijala, širi velikom brzinom. U intervenciji učestvuju i dva vozila JKP "Komunalac", dok se na licu mesta nalazi i ekipa Hitne pomoći.

Foto: Tanjug

Dodatni problem predstavlja to što se u neposrednoj blizini zahvaćenih hala nalaze porodična kuća i drugi proizvodni objekti, zbog čega se preduzimaju mere kako bi se sprečilo širenje požara.

Foto: Tanjug

Za sada nema informacija o povređenima, a uzrok požara i visina materijalne štete biće poznati nakon što nadležne službe obave uviđaj.

Foto: Tanjug

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Povorka je krenula ka mestu gde će heroj Stefan biti sahranjen

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UZNEMIRENI SMO, LJUDI SE PLAŠE Ispovesti ljudi sa Grenlanda: Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara
Svet

0 0

"UZNEMIRENI SMO, LjUDI SE PLAŠE" Ispovesti ljudi sa Grenlanda: "Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara"

KADA je američki predsednik Donald Tramp prvi put izjavio da namerava da uzme Grenland, ljudi koji žive na najvećem ostrvu na svetu su se smejali ili su ga ignorisali. Nekoliko godina kasnije, strah je zamenio smeh, posebno kada su Tramp i njegovi saradnici saopštili da se aktivno razmatra ponuda za kupovinu teritorije koja vekovima pripada Danskoj, pa čak i da, ako je potrebno, ostrvo preuzmu silom.

18. 01. 2026. u 07:34

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BIVŠA SFRJ ZEMLJA ŠALJE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade

BIVŠA SFRJ ZEMLjA ŠALjE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade