TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD BUBANJ POTOKA: Sudar četiri vozila - poginuo muškarac

В. Н.

15. 01. 2026. u 09:21

MUŠKA osoba poginula je jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na kružnom putu ka Resniku, u beogradskom naselju Rakovica.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА КОД БУБАЊ ПОТОКА: Судар четири возила - погинуо мушкарац

Foto: Novosti

Na deonici puta od poznatog hotela "1.000 ruža" ka Bubanj potoku, u naselju Beli potok,  došlo je do sudara.

Jedna osoba je povređena i prevezena u Urgentni centar.

U nesreći, koja se dogodila oko 6.45 sati, učestvovala su četiri automobila.

U toku je uviđaj na licu mesta.

(Tanjug)

