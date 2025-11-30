POGINULA ŠESTOMESEČNA BEBA! Detalji tragedije na autoputu Miloš Veliki
NOĆAS u 01.30 na auto-putu Miloš Veliki, pre mosta na Savi, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradala šestomesečna beba, rečeno je Tanjugu iz Hitne pomoći.
U nesreći su teško povređeni roditelji nastradale bebe, koji su zadodobili teške povrede i prema rečima dežurnog lekara, majka stara 23 godine prevezena je kolima beogradske Hitne pomoći u Urgentni centar, a oca je prevezla obrenovačka Hitna pomoć.
Pored toga dogodilo se još pet saobraćajnih udesa u kojima je nekoliko učesnika zadobilo lakše povrede sanirane na licu mesta.
Uskoro opširnije
