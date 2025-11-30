Nesreće

POGINULA ŠESTOMESEČNA BEBA! Detalji tragedije na autoputu Miloš Veliki

V.N.

30. 11. 2025. u 07:52 >> 07:53

NOĆAS u 01.30 na auto-putu Miloš Veliki, pre mosta na Savi, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradala šestomesečna beba, rečeno je Tanjugu iz Hitne pomoći.

ПОГИНУЛА ШЕСТОМЕСЕЧНА БЕБА! Детаљи трагедије на аутопуту Милош Велики

Novosti

U nesreći su teško povređeni roditelji nastradale bebe, koji su zadodobili teške povrede i prema rečima dežurnog lekara, majka stara 23 godine prevezena je kolima beogradske Hitne pomoći u Urgentni centar, a oca je prevezla obrenovačka Hitna pomoć.

Pored toga dogodilo se još pet saobraćajnih udesa u kojima je nekoliko učesnika zadobilo lakše povrede sanirane na licu mesta.

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVANUO POTRESAN SNIMAK POGINULE ANE RADOVIĆ UZ REČI KOJE KIDAJU DUŠU: Čim pogledam sliku lakše mi je, ne vidim to što ti se desilo (VIDEO)

OSVANUO POTRESAN SNIMAK POGINULE ANE RADOVIĆ UZ REČI KOJE KIDAJU DUŠU: Čim pogledam sliku lakše mi je, ne vidim to što ti se desilo (VIDEO)