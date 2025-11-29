TRAGEDIJA POD VELOM NEDOUMICA: Šta se zaista dogodilo Ani i Stojketovom telohranitelju

ONO što se 23. novembra dogodilo na magistralnom putu Čačak-Požega kod Ovčar banje može da se svrsta u rubriku "verovali ili ne", saglasni su stručnjaci.

Ana Radović (20) sahranjena je juče na Zlatiboru nakon što je izgubila život u saobraćajnoj nesreći 23. novembra na magistralnom putu Čačak-Požega, u Ovčar banji!

Saobraćajka u kojoj je studentkinja Pravnog fakulteta poginula zajedno sa svojim prijateljem Aleksandrom Masalušićem (37) koji je bio za volanom "audija QS" dok su sa Zlatibora putovali za Beograd, ne prestaje da intrigira javnost, a sve zbog neverovatnog spleta nesrećnih okolnosti.

Podsetimo, "audi" je sleteo s puta u nedelju, 23. novembra, a da se udes uopšte dogodio otkriveno je tek 26. novembra. Tri dana porodice Radović i Masalušić nisu znale šta se dogodilo Ani i Aleksandru, pa su nestanak prijavili policiji i klupko je tada počelo da se odmotava.

Tela tri dana u olupini

- Način na koji se ovaj udes dogodio je za rubriku verovali ili ne. Od toga da je bankina na delu puta, na kom je "audi" sleteo, od ranije bila pokidana, preko toga da se baš na tom mestu nalazi betonski propust, do toga da na tom mestu nema kuća, restorana, a u vreme nesreće baš ni jedan automobil nije naišao ni iza njih ni iz suprotnog smera, i do toga da sam auto nije virio iz te rupe kako bi ga kasnije drugi vozači mogli uočiti... - objašnjava izvor kako je došlo do toga da tela tri dana budu u olupini na samo metar od magistrale.

Takođe, i sama potraga za dve nestale osobe imala je određene poteškoće.

- Na kraju su istražitelji u utorak, 25. novembra, uspeli da preko baznih stanica lociraju Anin telefon. Signal je "bacao" na jezero Međuvršje. Zbog toga su vatrogasci-spasioci u utorak čitavog dana pretraživali jezero, jer je postojala sumnja da su kola sletela u vodu. Na tu pomisao je navelo to što na toj deonici ništa nije ukazivalo na scenario da je "audi" sleteo direktno u rupu preko magistrale, odnosno preko puta jezera - kaže izvor i dodaje da sa Aninog telefona jeste upućen "panik poziv" na broj 194, ali taj poziv je, kako su objasnili iz domazdravlja u Čačku bio na engleskom i nerazgovetan, te na osnovu njega nisu mogli da otkriju lokaciju sa koje je pozvano, kao ni zbog čega je pozvano.

Inače, kako nezvanično saznajemo iz istrage, ograda duž magistralnog puta je bila oštećena u nekom od ranijih udesa na tom mestu, te je spasiocima promakao ambis koji se iza nje nalazi. Kako dodaje naš izvor, kada su vratili satelitske snimke kretanja "audija", jasno se vidi da on čeličnu ogradu (bankinu) nije ni dotakao.

Milan Ilić, savetnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, gostujući na TV Prva, naveo je da je vrlo retko da se ovako nešto dogodi.

- Ono što je nesrećna okolnost u tom trenutku, a to je da je baš na tom mestu bio taj podžid, odnosno betonski objekat i da je taj kanal bio baš takav, dakle, to od milion, sto miliona slučajeva da se desi baš takav slučaj i da je taj kanal tako dubok da je to vozilo bilo niže i da svim drugim automobilima uopšte nije bilo moguće da ga vide. Puno okolnosti je doprinelo da se traga za tim vozilom i za, nažalost, nastradalim ljudima - pojasnio je Ilić.

Jedan u sto miliona slučajeva 1. Bankina na tom delu puta bila pokidana u nekom ranijem udesu 2. Baš na tom mestu bio betonski propust, odnosno šanac 3. Ni jedno vozilo sem "auđia" u trenutku nesreće nije bio na magistrali 4. U blizini mesta sletanja "audija" s puta nema kuća niti restorana ili pumpi 5. "Panik poziv" Hitnoj pomoći nije bio od koristi

Ispravio blagu krivinu

Analizirajući deo puta na kom se nesreća desila, Ilić je naveo da je tu blaga krivina.

- Tu je sigurno brzina bila značajno velika. Vozilo pri brzini od 120 na sat prelazi 33 metra u jednoj sekundi. Dovoljno je da je vozač pogledao na trenutak u telefon ili negde skrenuo pažnju na bilo šta, ili da nešto izleti, da ispravi tu blagu krivinu. U tom slučaju, to je na početku greška vozača, ali da je bankina bila u funkciji, to vozilo ne bi sletelo baš na to mesto - rekao je on.

O tome da je pokidana bankina značajno doprinela nesreći, govorio je, takođe na TV Prva, Boris Antić, sudski veštak za saobraćaj.

- Na osnovu fotografija koje su bile raspoložive u medijima, nesporno je da zaštitna ograda nije obavila svoju funkciju. Zaštitna ograda ili nije bila postavljena kako treba, ili je bila do te mere deformisana i izgubila je svoju funkciju. I to je dovelo da ovaj automobil završi u tom betonskom propustu - rekao je Antić i dodao da ukoliko bi zaštitna ograda bila u funkciji, sigurno ne bi došlo do ovakvog izlaska vozila sa kolovoza i sigurno ne bi, kako tvrdi, došlo do trenutnog pada brzine koji je doveo do ovako fatalnih posledica.

