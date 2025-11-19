„OTVORILI“ AUTO-PUT PRE ROKA: Nesvakidašnji udes na gradilištu „Moravskog koridora“ kod Kraljeva
U nesvakidašnjem saobraćjnom udesu koji se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, dogodio u utorak u jutrnjim satima na gradilištu „Moravskog koridora“, budućeg auto-puta Preljina-Pojate, nedaleko od Kraljeva, povređene su tri osobe.
Udes se dogodio na trasi u izgradnji između Grdice i Sirče kada je „škoda“, nemačkih registarskih oznaka, iz nepoznatog rzloga i na neutvrđenoj lokciji, ušla na ovu deonicu budućeg auto-puta i posle nekoliko kilometra vožnje snažno udarila u betnoski element na gradilištu.
Ovm prilikom povređene su tri osobe koje su se nalazile u atomobilu i one su zbrinute u Opštoj bolnici „Studenica“ u Kraljevu, dok policija utvrđuje sve okolnosti pod kojima se ovaj, nesvakidašnji udes dogodio.
