„OTVORILI“ AUTO-PUT PRE ROKA: Nesvakidašnji udes na gradilištu „Moravskog koridora“ kod Kraljeva

Goran Ćirović

19. 11. 2025. u 10:59

U nesvakidašnjem saobraćjnom udesu koji se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, dogodio u utorak u jutrnjim satima na gradilištu „Moravskog koridora“, budućeg auto-puta Preljina-Pojate, nedaleko od Kraljeva, povređene su tri osobe.

G.Šljivić

Udes se dogodio na trasi u izgradnji između Grdice i Sirče kada je „škoda“, nemačkih registarskih oznaka, iz nepoznatog rzloga i na neutvrđenoj lokciji, ušla na ovu deonicu budućeg auto-puta i posle nekoliko kilometra vožnje snažno udarila u betnoski element na gradilištu.

G.Šljivić

 

Ovm prilikom povređene su tri osobe koje su se nalazile u atomobilu i one su zbrinute u Opštoj bolnici „Studenica“ u Kraljevu, dok policija utvrđuje sve okolnosti pod kojima se ovaj, nesvakidašnji udes dogodio.

G.Šljivić

 

