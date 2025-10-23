DETALJI SMRTI ŽENE IZ SENJA: Doživela infarkt, pa pala niz obalu reke
PO prijavi komšije, ćuprijska policija zatekla je u Senju telo S.P. (89), koje su prethodno izvukli vatrogasci iz rastinja u priobalju reke i preneli u dvorište iza njene porodične kuće, gde je stradala živela.
Kako „Novosti“ saznaju, u pogledu smrti starije žene nema sumnjivih okolnosti, a patolog, koji je došao na lice mesta, utvrdio je da je S.P. umrla prirodnom smrću usled otkazivanja srčane radnje.
- U pitanju je zadesna smrt. Žena je verovatno radila nešto po dvorištu, iznosila travu prema rečici iza kuće kada je doživela infarkt, zbog čega je i pala – kaže izvor „Novosti“.
O ovom događaju policija je obavestila Više javno tužilaštvo u Jagodini. Potrebe za obdukcijom nije bilo, pa ona nije ni naložena.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)