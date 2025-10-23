DETALJI SMRTI ŽENE IZ SENJA: Doživela infarkt, pa pala niz obalu reke

PO prijavi komšije, ćuprijska policija zatekla je u Senju telo S.P. (89), koje su prethodno izvukli vatrogasci iz rastinja u priobalju reke i preneli u dvorište iza njene porodične kuće, gde je stradala živela.

Foto: Fejsbuk/TV Pomoravlje

Kako „Novosti“ saznaju, u pogledu smrti starije žene nema sumnjivih okolnosti, a patolog, koji je došao na lice mesta, utvrdio je da je S.P. umrla prirodnom smrću usled otkazivanja srčane radnje.

- U pitanju je zadesna smrt. Žena je verovatno radila nešto po dvorištu, iznosila travu prema rečici iza kuće kada je doživela infarkt, zbog čega je i pala – kaže izvor „Novosti“.

O ovom događaju policija je obavestila Više javno tužilaštvo u Jagodini. Potrebe za obdukcijom nije bilo, pa ona nije ni naložena.