NAKON SASLUŠANJA: Određen pritvor vozaču autobusa (70) koji se prevrnuo kod Sremske Mitrovice
VOZAČ autobusa, D. K. (70), koji se prevrnuo u kanal u Sremskoj Mitrovici danas je saslušan pred tužiocem i određen mu je pritvor u trajanju do 30 dana.
On je u tužilaštvu izneo svoju odbranu.
Tužilac je osumnjičenom predložio pritvor po više osnova
(Blic)
