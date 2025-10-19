NAKON SASLUŠANJA: Određen pritvor vozaču autobusa (70) koji se prevrnuo kod Sremske Mitrovice

POTPREDSEDNIK Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili oko 15 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.