Nesreće

SUTRA ĆE BITI SAHRANJEN DEČAK KOJI JE POGINUO NA VODOPADU: Porodica objavila umrlicu (FOTO)

В.Н.

26. 08. 2025. u 15:17

DEČAK MM. (15) koji je poginuo juče na vodopadu Tupavica u opštini Pirot na Staroj planini kada se okliznuo, pao i glavom udario u stenu biće sahranjen u sredu 27. avgusta na seoskom groblju Bobovištu.

СУТРА ЋЕ БИТИ САХРАЊЕН ДЕЧАК КОЈИ ЈЕ ПОГИНУО НА ВОДОПАДУ: Породица објавила умрлицу (ФОТО)

Foto: J. Ćosin/Društvene mreže

Aleksinac je danas neutešan zbog gubitka dragog dečaka M.M. (15) koji je umesto da za 7 dana krene u srednju školu, stradao dok je bio na vodopadu Tupavica sa svojom porodicom.

Nemi od bola, roditelji, sestra, baka, deka, kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji okačili su jutros umrlicu u svom komšiluku.

Foto: Printskrin

Obavestili su komšije i prijatelje da će njihov najmiliji biti sahranjen sutra.

U kući porodice nastradalog dečaka u selu Bobovište vlada neopisiva tuga. Uplakani rođaci dolaze da izraze saučešće. Svi nemi su od bola.

"Otac ga je nosio u rukama"

- Popeo se gore iako nikada se pre nije penjao po brdima. A sada ga neki đavo terao da se popne gore. A gore klizavo i on se okliznuo. Kotrljao se na dole i teško se povredio. Davao je znake života još pola sata. Otac ga je nosio u rukama, dosta je nepristupačan teren, Hitna pomoć i da je stigla odmah ne bi mu bilo pomoći. Ništa ne bi mogla da mu pomogne Hitna pomoć i da je odmah došla - priča dečakova baka Ružica.

Do nesreće je, kako navode u policiji, došlo prilikom penjanja na stene oko vodopada.

- Maloletni dečak se penjao na stene na vodopadu Tupavica, okliznuo se i udario glavom o stenu i pao u vodu. Roditelji koji su bili prisutni su ga izvukli iz vode i obavestili Hitnu pomoć. Hitna pomoć i policija došli su na lice mesta, ali nažalost, dečak je preminuo - potvrđeno je "Blicu" u PU Pirot.

Foto: Društvene mreže

Poruke opraštanja

V kući porodice nastradalog dečaka u selu Bobovište vlada neopisiva tuga. Uplakani rođaci dolaze da izraze saučešće. Svi nemi su od bola.

Od nastradalog tinejdžera, M.M. (15), njegovi prijatelji i rođaci se opraštaju potresnim objavama na društvenim mrežama.

- Tuga velika. Tek je život bio pred tobom. Ne postoji uteha tvojim roditeljima i tvojim drugovima. Neka te anđeli čuvaju divno dete - napisala je jedna Aleksinčanka na Fejsbuku.

Stric stradalog dečaka (15) iz Aleksinca, oprostio se od njega potresnim rečima na svom Fejsbuk profilu.

- Dragi moj, prerano si nas napustio i ostavio bol koju reči ne mogu opisati. Nema većeg bola od rastanka s tobom. Počivaj u miru, anđele moj, tvoj čika te voli zauvek - napisao je na svom Fejsbuk profilu stric dečaka.

Ispod njegove objave niže se na desetine komentara u kojim prijatelji i poznanici izražavaju najdublje saučešće.

