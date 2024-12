DETALJI POGIBIJE PRVE ŽRTVE SNEGA: Vladimir proklizao i sudario se sa cisternom, njegovi najbliži neutešni (FOTO)

U TEŠKOJ saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče oko 6 sati ujutru u Goranskoj ulici u Smederevu život je izgubio Vladimir J. (23), dok je njegov brat S.J. (23) teško povređen.

Vladimir je vozio automobil "fiat punto" u kom mu je na mestu suvozača bio rođak.

U jednom trenutku, najverovatnije, zbog velike brzine, ali i snega u krivini je izgubio kontrolu nad automobilom, prešao u suprotnu kolovoznu traku i udario u šleper kojim je upravljao B.K. (36).

Vladimir je na mestu ostao mrtav. Suvozač iz "punta" je primljen u bolnicu. Vozač šlepera nije povređen niti je bio pod dejstvom alkohola.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu.

- Naš prelepi i predobri Vlada, neka ga anđeli čuvaju - jedna je od poruka dok je Vladina sestra stavila crnu profilnu i na svom nalogu obavestila prijatelje da je sahrana danas u podne na mesnom groblju u Seonama.

Objava sa informacijom o sahrani prepunjena je saučešćima a jedna osoba napisala joj je da je on sada na boljem mestu.

- Ode naš dobri Vlada na neko bolje mesto - rekla je ona.

Ostali bez oba roditelja

Kako kaže naš sagovornik, život mu je bio težak, praćen tragedijama. Kao mali ostao je bez oca, a nedavno mu je preminula i majka.

- Otac mu je umro kada je on imao otprilike sedam godina, majka mu je preminula nedavno. Živeo je sa dve sestre. Radio u prodavnici, prodavao je voće i povrće, bio je vredan dečko. O njemu samo reči hvale imam da kažem. Ovo je tragedija ogromna, dve sestre su ostale same bez brata. Ne daj Bože nikome - kaže Vladanov rođak.

- Na mestu saobraćajne nesreće su bile jezive scene. On je stradao na jako opasnoj krivini na kojoj je do sada bilo više nesreća. One se dešavaju i kada je lepo vreme, a kamoli sada kada je vejavica - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

(Telegraf/Blic)