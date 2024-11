OVO JE VUKAŠIN (17) IZ VELIKE PLANE KOJI JE MOTOROM PODLETEO POD KAMION: Porodica i prijatelji neutešni nakon nesreće

VUKAŠIN Pešić (17) iz Velike Plane, nastradao je pre dvadesetak dana u saobraćajnoj nesreći kada se motorom sudario sa kamionom kojim je upravljao N. S. (55) iz Petrovca na Mlavi.

Foto: Printskrin

Da podsetimo, nesreća se dogodila 31. oktobra kod isključenja na auto-put kod Velike Plane.

Sumnja se da je do nesreće došlo nakon što je Pešić motorom preticao kolonu i sudario se sa teretnjakom koji je imao i prikolicu punu drva.

Od siline udarca Vukašin je podleteo pod točkove kamiona i od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, a vozač teretnjaka bio je u pritvoru 48 sati, nakon čega je pušten.

- Do sudara došlo je navodno, kada je Vukašin, pretičući kolonu, došao do raskrsnice, tačnije do isključenja za auto-put i tu podletelo pod točkove kamiona koji je počeo da skreće levo - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Lekari Hitne pomoć koji su brzo došli samo su mogli da konstatuju smrt mladića. Uviđaj je trajao satima, a istragu o ovoj saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom vodi Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Plani. Kada je vozaču kamiona N. S. isteklo 48 sati saslušan je kod tužioca, gde je kako saznajemo, izneo svoju odbranu, a nakon toga je pušten na slobodu. Njemu se na teret stavlja da je počinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti saobraćaja.

Vest da je Vukašin nastradao potvrdio je i njegov brat koji je objavio njegovu umrlicu na društvenim mrežama.

- Obaveštavamo rodbinu i prijatelje da je naš dragi Vukašin Pešić tragično preminuo 31. oktobra - navodi se u umrlicu koju potpisuju neutešni roditelji i brat.

Ispod tužne objave smo su se nizali komentari u kojima mu izjavljuju saučešće i pokušavaju da nađu reči utehe.

- U šoku sam, moje saučešće. Mnogo mi je žao. Neka ga anđeli čuvaju - piše u nekim od mnogobrojnih komentara:

- Moj majstor... Iskreno saučešće tebi i tvojoj porodici. Ovo je velika tuga. Neka mu Bog podari carstvo nebesko i da ga anđeli čuvaju.

Zatim su usledili oni komentari poznanika ove porodice koji se pitaju kako je došlo do nesreće i kako je moguće da je on nastradao.

Prijatelja porodice Pešić kažu da je Vukašin bio vredan, izuzetan momak koji je voleo da pomaže svima.

- Voleo je poljoprivredu, životinje, selo. Imao je i svoje ovce, sve je on oko njih sam radio. Pravio im je čak i drvene korpe gde su jeli. Ma, jednom rečju, bio je mlad čovek velikog srca - kaže nam sagovornik dok nam drugi dodaje:

- Verujte, kada se pročita vest da je neko motorom preticao kolonu i poginuo, svako bi pomislio da je to neki bahati mladić. A naš Vukašin je bio toliko divan i dobronameran, nikako bahat i bezobrazan. Ovo je bila neka prokleta sudbina.

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje ove stravične nesreće.

(Kurir)

