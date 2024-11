SVE GORE VESTI IZ NOVOG SADA: Izvučeno je 11 tela

MINISTAR policije Ivica Dačić saopštio je nove podatke o tragediji u Novom Sadu

Tanjug

- Od samog početka se sumnja da taj broj je značajan i da, imajući u vidu težinu ove nesreće i težinu konstrukcije, da će verovatno broj poginulih biti veći nego što je broj onih koji su povređeni, što se nažalost i obistinilo. Tako da je za sada 11 tela je izvučeno, znači 11 ljudi je mrtvo. Tri osobe su spasene, nalaze se u bolnici. Između ostalog, u prošlom izveštaju smo govorili o tome, spasene su i ove dve osobe sada, dve žene koje su bile ispod ruševina i sa kojima smo imali kontakt. Akcija spasavanja je još u toku. Te dve osobe sada se nalaze u bolnici, odnosno u Urgentnom centru. Možda je došlo i do greške u razumevanju, pošto je to objavljeno da je jedna devojčica u pitanju. Ona ima više od 20 godina, verovatno su pogrešno razumeli, ali je to na kraju krajeva i nebitno. Vidimo ovde da se spasavanje i dalje nastavlja - rekao je Dačić.

On je kazao da je u ruševinama još jedan poginuli. On je još zatrpan i spasioci još ne mogu da ga izvade.

Foto: S. R.

Na žalost samo troje su u bolnici, dve žene i čovek kome je amputirana noga.

Ovo nije nova gradnja niti rekonstrukcija već stari deo koji je tu još od 1960. kazao je ministar govoreći o nadstrešnici koja se srušila.

Dačić je takođe primetio i da: "Nazalost hitna pomoć nije imala puno posla, više je bilo mrtvih nego preživelih".

-U sektoru za vanredne situacije, kada je govorio o tome, pošto su to ljudi koji su te žrtve videli, zaplakali su kada pričali da je jedno dete, misleći na šestogodišnje, stradalo, kazao je Dačić.

*Da li imate još možda neku informaciju o proseku godina stradali?

Ne znam. Još se identifikacija praktično vrši. Sada je bila, ovde je bila Hitna pomoć, vidite, videli ste i sami, da su svi došli da pomognu onima koji su preživeli. I sada polako se nastavlja i dalje, vidite koliko je to teško, koliko su to teške mašine, koliko je težak ovaj beton. Čak mi ljudi kažu da nisu odavno učestvovali u težoj akciji spasavanja nego što je ovo. Nažalost, i ta nesreća nas je pogodila.