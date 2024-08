TAKSISTA KROZ CRVENO, BRAT I SESTRA U SMRT: Potresni detalji tragedije na pruzi kod Lazarevca

BRAT i sestra M. D. (12) i M. D. (14), iz Lukavice, kao i taksista Milan L. (58) iz Brajkovca, poginuli su juče oko 12.40, u selu Petka kod Lazarevca, kada je "audi" beogradskih registracija, u kom su bili, udario putnički voz, na putnom prelazu na pruzi Beograd-Bar. U strahovitom sudaru, teško je povređen otac dečaka i devojčice Milan D. (38), koji je odmah prevezen u Urgentni centar, gde mu se lekari bore za život.

Kako je saopštio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, do nesreće je najverovatnije došlo kada je Milan L., koji je, kako se sumnja, nelegalno pružao taksi usluge, ne poštujući saobraćajnu signalizaciju, prošao na crveno svetlo, nakon čega je na njegov automobil naleteo voz. Na "audi", u kom je na mestu suvozača sedeo otac dece, a oni pozadi, naletela je garnitura crvenog švajcarskog "štedlera", koji je saobraćao od Prijepolja ka Beogradu. Kamera koja postoji na tom mestu je snimila kako je došlo do ove teške saobraćajne nesreće, koja je, inače, druga sa poginulima na pružnim prelazima tokom ove godine. Na tom delu barske pruge, saznajemo, vozovi razvijaju brzinu i do 120 kilometara na sat.

- Putovanje je teklo normalno, uobičajeno, a između železničkih stanica Lajkovac i Lazarevac odjednom se začuo izuzetno jak udarac, kada je voz počeo naglo da koči - kažu putnici iz voza. - Brzo smo videli da je voz naleteo na automobil, a nešto kasnije smo čuli da je poginulo dvoje dece i muškarac koji ih je vozio. Prizor je bio užasan. Automobil smrskan, zgužvan, voz ga je gurao nekoliko desetina metara uz prugu...



Ubrzo su stigli Hitna pomoć, policija, vatrogasci i nadležni iz lazarevačkog Osnovnog javnog tužilaštva....

Jedan od meštana Petke, koji sa suprugom živi nedaleko od mesta gde se dogodila nesreća, kaže da je, čim je čuo sirene, odmah znao da se nešto dogodilo na pruzi:

Svi uređaji bili uključeni NA delu barske pruge između Lazarevca i Lajkovca, na putnom prelazu obezbeđenom svetlosnim i saobraćajnim znacima, putnički voz je naleteo na automobil, koji je prelazio preko pruge. Ističemo da su svi uređaji na putnom prelazu bili uključeni i potpuno ispravni, a vozač putničkog automobila ih nije ispoštovao - naveli su iz "Infrastrukture Železnice Srbije", izražavajući saučešće porodicama nastradalih i žaljenje zbog nesreće koja se dogodila. - Ponovo upozoravamo i apelujemo da se na putnim prelazima poštuju propisi i saobraćajna signalizacija, da se vozi oprezno i odgovorno. Samo na taj način mogu se sprečiti ovakve nesreće i sačuvati ljudski životi.

- Čuo se jak udarac, a ubrzo smo saznali za nesreću, odnosno šta se desilo. Poginula su dva mala anđela, kao i vozač auta, koji je, pričaju ljudi, taksista i koji je decu sa ocem vozio u Lazarevac. Inače, na tom prelazu nema rampe, već samo svetlosna i zvučna signalizacija. Verovatno je vozač automobila loše procenio brzinu voza, ali kažu da nije ni pokušao da se zaustavi na znak stop. Kažu da mašinovođa nikako nije mogao da ga izbegne jer se auto odjednom pojavio na šinama. Nadamo se svi da će otac biti dobro, jer je preživeo i zahvalni smo Bogu na tome, ali se plašimo kako će to podneti jer je on živeo za svoju decu. Ljudi koji ga bolje znaju kažu da ga nikad nisu videli bez dečice iako je razveden. Srce mi se cepa zbog njih.

Mašinovođa OSNOVNO javno tužilaštvo u Lazarevcu je nakon uviđaja saopštilo da je, na osnovu prikupljenih izjava i uvidom u materijalne dokaze, utvrđeno da je zvučna i svetlosna signalizacija bila ispravna i da mašinovođa nije bio pod dejstvom alkohola. U daljem toku postupka naložena je obdukcija nastradalih, kao i toksikološko hemijska analiza vozača putničkog vozila, koji je nastradao.

Meštani dodaju i da ovo nije prvi put da se na ovom pružnom prelazu događaju nesreće.



- Mislim da bi ovde bilo neophodno postaviti rampu - kaže meštanin Petke. - Nadležni su, istina je, postavili svetlosnu signalizaciju, ali ona nekad radi, nekad ne, a i kad je maksimalno ispravna, retko ko je poštuje. Većina ne staje ni na znak "stop", kao da svi negde žure, a na kraju žrtve se uvećavaju.