SRĐAN HTEO DA POMOGNE, ALI JE POTONUO SA MIROSLAVOM: Meštani Bačinaca u šoku zbog tragedije posle prevrtanja čamca na Sotskom jezeru

Nesreća se dogodila kada se gumeni brodić u kojem je Miroslav bio sa svojom ćerkom i još dvoje dece iz komšiluka potonuo na oko 50 metara od obale, a u vodu su, da bi im pomogli, odmah uleteli pecaroš Sabo, Zemunac D. R. (34) i komandir Policijske ispostave u Šidu Radoslav Lakić (38). Devojčica je sama doplivala do obale, drugo dvoje dece iz vode su izvukli Zemunac i Šiđanin, ali za Miroslava i Srđana spasa nije bilo.

Šta je dovelo do tragedije, utvrdiće istraga, koja treba da odgonetne i kako se čamac stvorio u jezeru kada su na njemu zabranjena plovila.

- Miroslav je za vikend uzeo decu od bivše supruge, jer su oni razvedeni i odlučio je da vodi ćerkicu na jezero. Usput je pozvao i bliske komšije koji imaju dečicu da idu sa njima, ali oni zbog drugih obaveza nisu mogli da krenu, pa su samo njihov sin i još jedan dečak iz komšiluka, koji idu u isti razred sa njegovom ćerkom, krenuli sa Miroslavom i njegovom devojčicom - kažu meštani Bačinaca, koji su još u neverici zbog utapanja dvoje mladih ljudi.

Kako kažu naši sagovornici, Miroslav je bio vozač kamiona i tek što se vratio sa puta, pa je želeo da provede dan sa ćerkicom.

- Ne znam šta mu je bilo da ide na to jezero, uglavnom je išao na ono u Erdeviku. Njegova ćerka je sama doplivala do obale. Ona dobro zna da pliva, znao je i Miroslav.... dvojicu dečaka izvukli su ljudi koji bili u blizini. Pokušavali su i njemu da pomognu, ali nažalost pored njega utopio se i pecaroš iz Nove Pazove - objašnjava rođak utopljenog muškarca.

- Sotsko jezero ne izgleda kao da iz njega vreba opasnost, ali puno je virova i trave, a na dnu je ogroman mulj.

Kako je objasnio, iza Miroslava ostali su neutešni roditelji, sestra ali njegova omiljena devojčica.

- Mnogo je voleo ćerku, a često je bio na putu. Koristio je svaki slobodan trenutak da bude sa njom. Njoj je sada mnogo teško, verujem da će trauma koju je tog dana preživela, do kraja života da je prati. Čuo sam da su je prvo odveli kod prijatelja, odnosno u kuću roditelja dečaka koji je bio sa njom u čamcu, a da je potom otišla kod majke. Njegovi roditelji i sestra ne znaju za sebe - kaže rođak. - Skrhani su od bola. Od juče je njihova kapija otvorena, dolaze im rođaci i prijatelji da pruže utehu u ovom teškom trenutku.

Ušao u vodu bez razmišljanja

BILI su u čamcu oko pola sata, a meštani kažu da su čuli da je u vodu prvo upala Miroslavljeva ćerka. On je brzo reagovao i ušao u jezero da izvadi dete iz vode, ali se u tom trenutku čamac prevrnuo.

- Cuperina ćerka je sama doplivala do obale, dok su dvojica muškarca izvukla dečake. S druge strane, Srđan, koji je u nedelju pecao, bez razmišljanja je ušao u vodu, kao i policajac i muškarac iz Zemuna, čim je video da se Miroslav i deca dave, kako bi im pomogao. Međutim, kako smo čuli, on nije ni uspeo da stigne do njih, jer je na putu do čamca potonuo - kažu meštani, koji nisu sigurno da li se on utopio jer nije bio plivač ili zbog panike, ali je svakako nastradao pokušavajući da pomogne.