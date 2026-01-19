UHAPŠENI DILERI DROGE: Akcija policije u Zrenjaninu

Pripadnici zrenjaninske policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su dvadesetjednogodišnjeg M. K. iz okoline Bačke Palanke i godinu dana mlađeg Ž. M. iz okoline Novog Bečeja, zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Policija je kod M. K. pronašla paket sa oko 98 grama amfetamina, a kod Ž. M, kao i pretresom stana i drugih prostorija koje on koristi, nađena je manja količina amfetamina i marihuane, kao i digitalna vaga za precizno merenje.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.