Hapšenja i istraga

UHAPŠENI DILERI DROGE: Akcija policije u Zrenjaninu

Bogoljub Grujić

19. 01. 2026. u 16:21

PRIPADNICI zrenjaninske policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su dvadesetjednogodišnjeg M. K.  iz okoline Bačke Palanke i godinu dana mlađeg Ž. M.  iz okoline Novog Bečeja, zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Policija je kod M. K. pronašla paket sa oko 98 grama amfetamina, a kod Ž. M, kao i pretresom stana i drugih prostorija koje on koristi, nađena je manja količina amfetamina i marihuane, kao i digitalna vaga za precizno merenje.
 
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

