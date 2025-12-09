Hapšenja i istraga

OBLJUBIO ŠESTOGODIŠNJU DEVOJČICU: Užas u Kraljevu, uhapšen muškarac (64)

Goran Ćirović

09. 12. 2025. u 16:49

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su R.V.(64) iz ovog grada zbog sumnje da je počinio krivično delo obljuba sa detetom.

G.Šljivić

Kako je saopštila Policijska uprava u Kraljevu, R.V. se sumnjiči da je u prethodnom periodu obljubio šestogodišnju devojčicu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu na saslušanje.

