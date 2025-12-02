UHAPŠEN NAPADAČ KOJI JE POKUŠAO DA UBIJE UROŠA U RAKOVICI: Čekao žrtvu pa mu u grudi ispalio dva hica

NAPADAČ koji je 16. novembra u Rakovici pokušao da ubije Uroša R. (24), koji je teško ranjen, uhapšen je danas.

Foto: Shutterstock

Prema nezvaničnim informacijama, lisice su stavljene Đ. Š. (26), kod kog je pronađen i pištolj.

Podsetimo, Urošu R. (24) je ranjen u, kako se sumnja, sačekuši u trenutku kada je izlazio iz automobila ispred zgrade u kojoj živi.

Prema nezvaničnim informacijama, ranjeni je od ranije poznat policiji i ima dosije zbog nanošenja lakih telesnih povreda i prinude.

Prema nezvaničnim informacijama, bio je pre nekoliko godina privođen i u Crnoj Gori zbog učestvovanja u tuči koja je prethodila pokušaju ubistva u Budvi.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu koje će osumnjičeni biti priveden po isteku policijskog zadržavanja.

(Kurir)

BONUS VIDEO - JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma