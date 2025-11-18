Hapšenja i istraga

NAPAD NOŽEM NA NOVOM BEOGRADU: Dvojica muškaraca teško povređena

В.Н.

18. 11. 2025. u 07:52

DVOJICA muškarca stara 39 i 40 godina zadobila su teške povrede nakon što ih je 34-godišnji muškarac napao nožem, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Foto I. Mitić

Dvojica muškarca imala su rane po rukama i butinama i prevezena su u Zemunsku bolnicu, gde je dovezen i napadač koji je imao lakše povrede glave.

Ubadanje nožem se dogodilo u 22.38 u ulici Milutina Milankovića na Novom Beogradu.

Žena stara 34 godine oborena je kao pešak sinoć u 22.36 kod prodavnice "Emmezeta" na auto-putu i prevezna je u Zemunsku bolnicu sa lakšim povredama. Tokom noći je obavljeno 120 intervencija od kojih je 17 obavljeno na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični pacijenti među kojima astmatičari.

