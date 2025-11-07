"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšena lica povezana sa slučajem "ubačeni snajperisti"
KAKO "Novosti" saznaju, u okviru zajedničke akcije BIA i MUP-a, tokom današnjeg dana je više lica povezanih sa slučajem "ubačeni snajperisti" lišeno slobode istovremeno u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci.
Nadležni državni organi nastavljaju sa daljim radom u ovom slučaju.
Današnja velika akcija realizovana je uz učešće Uprave za teški i organizovani kriminal MUP Republike Srpske.
Preporučujemo
BRUKA: Blokaderi zviždali himni Srbije (VIDEO)
05. 11. 2025. u 19:19
TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici
01. 11. 2025. u 18:54
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONI SU TVOJE ŽRTVE!" Papa javno prozvao Trampa zbog situacija u "srpskom" gradu
PAPA Lav pozvao je na "duboko razmišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Državama, rekavši da su mnogi ljudi "duboko pogođeni" politikom masovnih deportacija.
06. 11. 2025. u 12:50
Komentari (0)