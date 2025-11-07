Hapšenja i istraga

"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšena lica povezana sa slučajem "ubačeni snajperisti"

Novosti online

07. 11. 2025. u 19:02

KAKO "Novosti" saznaju, u okviru zajedničke akcije BIA i MUP-a, tokom današnjeg dana je više lica povezanih sa slučajem "ubačeni snajperisti" lišeno slobode istovremeno u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Nadležni državni organi nastavljaju sa daljim radom u ovom slučaju.


Današnja velika akcija realizovana je uz učešće Uprave za teški i organizovani kriminal MUP Republike Srpske.

