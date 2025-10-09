"NOVOSTI" SAZNAJU: Krivični postupak protiv lekara iz Vranja zbog smrti porodilje

U OSNOVOM javnom tužilaštvu Novostima je potvrđeno da je od strane Višeg javnog tužilaštva, po pravu nadzora izvršen uvid u spise predmeta , nakon čega je doneto posebno upustvo o preduzimanju dokaznih radnji na utvrđivanju eventualne krivice u slučaju koji je uznemirio javnost kada je u vranjskom porodilištu preminula porodilja M.A. (37) iz Preševa u aprilu prošle godine.

Foto: J.S.

Podsećamo da je nakon dostavljenog mišljenja Sudskog medicinskog odbora traženo dodatno objašnjenje nakon čega je postupajući tužilac procenio da nema elemenata krivičnog dela u postupku koji se tada vodio pred ovim tužilaštvom.

Po svemu sudeći nakon izvršenog nadzora došlo je do potpunog preokreta pa nam je potvrđeno da je naloženo da se započne krivični postupak prema konkretnom zdravstvenom radniku, tačnije lekaru D.V. iz Vranja, zbogutvrđivanja eventualnog krivičnog dela teška dela protiv zdravlja ljudi, te da je u toku preduzimanje dokaznih radnji.

Ovaj slučaj od samog početka pratile su čudne okolnosti u postupanju, naime nakon smrti porodilje Zdravstveni centar nije obavestio nadležne organe, pa je tužiteljka Višeg tužilaštva Danijela Trajković naložila istragu te da je obdukcija pokazala da se u konkretnom slučaju može raditi o nehatnom izvršenju krivičnog dela "nesavesno pružanje lekarske pomoći", zbog čega je predmet prosleđen Osnovnom tužilaštvu.

Ona je tada saopštenju navela da je uzrok smrti porodilje "ruptura materice sa posledičnim krvarenjem". Tada je navedeno i da su policijski službenici prikupili potrebna obaveštenja i od supruga preminule M. A., koji je zahtevao da nadležni državni organi utvrde uzrok smrti i pridružio se krivičnom gonjenju, ukoliko se utvrdi da je neko krivično odgovoran za smrt njegove supruge.

Rukovodstvo Zdravstvenog centra u Vranju smenilo je lekara koji je vodio porođaj, sa položaja načelnika Službe za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice u Vranju.

Slučaj koji se dogodio 17.aprila pojkrenuo je lavinu komentara žena koje su se porađale u Vranju, kao i formalnih i neformalnih udruženja građana, te se otvorila tema akušerskog nasilja, tako da se očekivao epilog, ali najpre se čekao zvanični izveštaj sa obdukcije koji nije dostavljen do jula iste godine, a nakon toga veštačenje, pa dodatno pojašnjenje. Na kraju slučaj koji se vodio protiv NN lica nje dobio, epilog jer nije bilo dovoljno dokaza.

Međutim, nadzor Višeg tužilaštva doveo je do toga da se izveštaj Sudsko medicinsko odbora pogleda iz drugog ugla i uz ostale dokaze da preporuka da se preduzmu dokazne radnje radi eventualnog utvrđivanja krivice zbog smrti žene koja je preminula nakon što je rodila zdravo četvrto dete.

Prema nezvaničnim informacijama u nastavku istrage potrebno je doći do odgovora da li je na vreme prepoznata ruptura materice, ako jeste zašto nije adekvatno zbrinuta.

Osnovno javno tužilaštvo od 2022. godine prema rečima PR -a Miodraga Stojanovića primljene su dve krivične prijave protiv dva lica u vezi sa delima iz oblasti akušerskog nasilja I nesavesnog tretmana porodilja.