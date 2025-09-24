Hapšenja i istraga

NOVI SAD OŠTEĆEN ZA 750 HILJADA: Novo hapšenje u borbi protiv korupcije

В.Н.

24. 09. 2025. u 11:11

VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 24.9.2025. godine, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšen osumnjičeni M.J. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika.

Foto: Shutterstock

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Omladinska brigada Novi Sad“, u kojem je osumnjičeni M.J. odgovorno lice – zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada za realizaciju 2 projekata u ukupnom iznosu od 750.000,00 dinara. Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, već je sav novac potrošen na štampanje brošura i flajera, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (predavanja, radionice, multimedijalne izložbe i dr.). Na taj način je Gradu Novom Sadu naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 750.000,00 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.J. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ističe da je u periodu od 19. februara do 23. septembra 2025. godine Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva podnelo ukupno deset optužnih akata kojima je obuhvaćeno deset udruženja i 118 projekata, pri čemu je budžetu Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada prouzrokovana ukupna šteta u iznosu od od 49.330.000,00 dinara.

