PIJAN SLETEO S PUTA I UDARIO U DRVO: Evo koliko promila alkohola mu je izmerila policija
NA području koje pokriva zrenjaninska policija, tokom proteklog vikenda, evidentirano je jedanaest saobraćajnih nesreća, u kojima su tri osobe zadobile teške telesne povrede, a šest je lakše povređeno.
Pripadnici saobraćajne policije otkrili su i sankcionisali ukupno 225 prekršaja, iz saobraćaja je isključeno osam vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola i jedan pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Na teritoriji Zrenjanina zadržan je dvadesetdvogodišnji vozač „škode“ koji se sumnjiči da je, vozeći sa 1,81 promil alkohola u organizmu, usled neprilagođene brzine, sleteo sa kolovoza i udario u drvo pored puta.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi, šesnaestogodišnja putnica u automobilu zadobila je lake telesne povrede, dok će protiv vozača biti podneta krivična prijava, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja.
Policija je zadržala i dvadesetdvogodišnjeg vozača „fijata“ koji je, kako se sumnja, pod dejstvom kanabisa naleteo na sedamdesetšestogodišnju ženu pešaka, koja je u ovoj nezgodi zadobila teške telesne povrede, a protiv vozača će biti podneta krivična prijava, zbog sumnje da je izvršio krivično teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
Saobraćajne patrole su na području Zrenjanina zadržale i tridesetdevetogodišnjeg vozača „pežoa“ koji je vozio sa 2,26 promila alkohola u organizmu i četrdesetosmogodišnjeg vozača „forda“ sa 1,57 promila alkohola, kao i šezdesetdevetogodišnjeg i sedamdesetogodišnjeg vozača bicikla koji su vozili sa 1,76 i 1,49 promila alkohola u organizmu.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
