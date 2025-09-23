PIJAN SLETEO S PUTA I UDARIO U DRVO: Evo koliko promila alkohola mu je izmerila policija

NA području koje pokriva zrenjaninska policija, tokom proteklog vikenda, evidentirano je jedanaest saobraćajnih nesreća, u kojima su tri osobe zadobile teške telesne povrede, a šest je lakše povređeno.

B. G.

Pripadnici saobraćajne policije otkrili su i sankcionisali ukupno 225 prekršaja, iz saobraćaja je isključeno osam vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola i jedan pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Na teritoriji Zrenjanina zadržan je dvadesetdvogodišnji vozač „škode“ koji se sumnjiči da je, vozeći sa 1,81 promil alkohola u organizmu, usled neprilagođene brzine, sleteo sa kolovoza i udario u drvo pored puta.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi, šesnaestogodišnja putnica u automobilu zadobila je lake telesne povrede, dok će protiv vozača biti podneta krivična prijava, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja.

Policija je zadržala i dvadesetdvogodišnjeg vozača „fijata“ koji je, kako se sumnja, pod dejstvom kanabisa naleteo na sedamdesetšestogodišnju ženu pešaka, koja je u ovoj nezgodi zadobila teške telesne povrede, a protiv vozača će biti podneta krivična prijava, zbog sumnje da je izvršio krivično teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Saobraćajne patrole su na području Zrenjanina zadržale i tridesetdevetogodišnjeg vozača „pežoa“ koji je vozio sa 2,26 promila alkohola u organizmu i četrdesetosmogodišnjeg vozača „forda“ sa 1,57 promila alkohola, kao i šezdesetdevetogodišnjeg i sedamdesetogodišnjeg vozača bicikla koji su vozili sa 1,76 i 1,49 promila alkohola u organizmu.