PREPOZNALI JE PO TETOVAŽI PETRA PANA: Nesrećna Srpkinja upala u more u Crnoj Gori, isplivala u Hrvatskoj (FOTO)

MINA M. iz Vrnjačke Banje tragično je nastradala na crnogorskom primorju, kada se okliznula sa jedne od stena u Luštici i upala u more.

Foto: Društvene mreže

Tragedija se dogodila 11. septembra oko 15 časova, dok se devojka fotografisala na steni sa prijateljicom. Njeno telo pronađeno je sutradan u vodama Hrvatske.

Vest da je mlada Srpkinja tragično stradala potresla je ceo region, a posebno one koji su je poznavali.

Oglasila se Minina sestra

Njena sestra oglasila se na društvenim mrežama sa bolnim rečima posvećenim voljenoj sestri.

- Previše si ti bila za ovaj glupi svet, previše lepa, previše svoja.. Previše da bi te kopno razumelo, a premalo da bi ti se divili.. Volim te, čuvaj me - napisala je njena sestra.

Opraštaju se prijatelji

Društvene mreže preplavljene su porukama opraštanja od tragično stradale Srpkinje.

- Kako uvek odu oni koji imaju kapacitet da vole ceo svet. Dala si dom Medinoj sestri i zauvek postala naša sestra. Obećavam ti da nikada nećeš biti zaboravljena. Voli te tvoja porodica - glasi jedna od mnogobrojnih poruka.

- Hvala ti na svakom osmehu. Zauvek ćeš da sijaš u mom srcu. Najdraža vilo, nedostajaćeš mi jako. Voli te sestra. Neka te čuvaju zvezde, najsjajnija zvezdo. Zauvek sa nama. Čuvaj nas, anđele naš - napisala je neutešna sestra.

Pala sa stene

Ona je objavila video snimak na kojem pozira na steni neposredno pre nego što je pala u more i utopila se.

Samo oko pola sata ranije, ona je na Instagram "storiju" objavila snimak i fotografiju sa mesta tragedije.

Na poslednjem videu koji je objavila, utopljena Srpkinja pozira na steni dok se u pozadini vidi uzburkano more i jaki talasi.

Telo isplivalo u Hrvatskoj

Potraga za Minom započeta je odmah, a njeno telo pronađeno je 12. septembra oko 13 časova u hrvatskim vodama između Prevlake i Cavtata.

Jake struje odvukle su telo u hrvatske vode, iako su je spasioci u Crnoj Gori isti dan kada se utopila, uočili da pluta na površini mora, ali zbog velikih talasa nisu mogli da priđu.

Telo je identifikovano uz pomoć tetovaža imena dece jedne i druge sestre, kao i tetovaže Petra Pana, jer kako kažu njeni bližnji "Mina je bila oduvek dete u duši".

- Mina je bila veliko dete u telu odrasle, zrele žene. O svemu tome najbolje svedoči to što je na svom telu imala istetovirana imena moje i dece naše sestre Ane. A pored toga i tetovažu Petra Pana, što je i pomoglo u identifikaciji njenog tela, uz crnu boju kupaćeg kostima. Ni sama ne znam šta bih mogla da kažem, jer od pre dva dana suza suzu stiže. Roditelji ne mogu da dođu sebi od bola. Pokušajte da razumete - rekla je jedna od Mininih sestara za medije.

(Informer)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja