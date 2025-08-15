MALOLETNIK ( 18) NOŽEM NASRNUO NA DRUGOG (16) I POKUŠAO DA GA UBIJE: Pančevačko VJT traži pritvor za nasilnika
VIŠE javno tužilaštvo u Pančevu je dana 15.8.2025. godine podnelo sudiji za maloletnike Višeg suda u Pančevu zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku iz Pančeva, rođenog 2007. godine, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
- Zahtevom se maloletniku stavlja na teret da je 14. avgusta oko 23.15 časova u Pančevu, u parku kod „Američkih zgrada“, u ulici Braće Jovanovića, pokušao da liši života maloletnog Pančevca(16), tako što mu je nožem zadao ubod u predelu trbuha usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede - navode iz Tužilaštva.
Više javno tužilaštvo u Pančevu je predložilo Višem sudu da se prema maloletniku odredi pritvor, a nakon što ga je sud saslušao, odredio mu je meru zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenim i drugim svedocima.
Tužilaštvo je u zahtevu predložilo i da se u toku pripremnog postupka ispitaju svedoci događaja, te da se odrede potrebna veštačenja.
