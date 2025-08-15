PSOVAO I VREĐAO POLICAJCE: Osumnjičen i za napad na tužioca
PRIVEDEN Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji uhapsili su Lj. S. (52) iz Ćuprije, jer je psovao, vređao i ometao policijske službenike koji su po nalogu tužilaštva pretresali prostorije.
Policajci su, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu, pretresali prostorije koje koristi kako bi obezbedili dokaze za postupak u kojem je osumnjičen A. S. (51) koji je juče uhapšen zbog sumnje da je bacio zapaljivu tečnost na kapiju kuće osnovnog javnog tužioca u Paraćinu, saopštila je Informativna služba PU Jagodina.
Osumnjičeni se tereti da zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
Lj. S. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
