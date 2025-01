ZATRAŽEN PRITVOR ZA TASTA IZ ZEMUNA: Osumnjičen da je ubio zeta na Svetog Jovana

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Miodraga B. (70) zbog sumnje da je 20. januara 2025. godine u porodičnoj kući u Zemunu lišio života svog bivšeg zeta Dana N. tokom proslave slave Sveti Jovan Krstitelj.

Foto: Tanjug

Osumnjičeni nije saslušan pred javnim tužiocem, obzirom da postavljeni branilac po službenoj dužnosti nije pristupio u prostorije javnog tužilaštva zbog obustave rada advokata.

Njemu je po predlogu tužilaštva sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Naredbom o sprovođenju istrage na teret mu se stavlja krivično delo ubistvo.

Postoje osnovi sumnje da je Midrag B. 20. januara oko 22.50 u porodičnoj kući sedeo sa bivšim zetom proslavljajući slavu i nakon što su tokom popodneva i večeri pili alkohol, u jednom trenutku između njih je došlo do rasprave, a potom i do fizičkog sukoba. Nakon toga, Miodrag B. je otišao do kuhinje, uzeo nož i njime ubo zeta u predelu levog pazuha, nanevši mu tešku telesnu povredu opasnu po život, usled koje je Dane N. preminuo u Urgentnom centru 21. januara.