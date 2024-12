"ODJEDNOM VAM SE PLEŠE, PRIČA, PEVA, A ONDA NASTAJU "CRNE RUPE": Briše pamćenje na 12 sati, droga za silovanje i sve o njoj

GHB poznatija kao "droga za silovanje" postala je goruća tema u medijima nakon vesti da je pripadnik Žandarmerije uhapšen zbog sumnje da ju je prodavao. Istraživali smo koliko je opasna, koliko je zastupljena kod nas, ali i kakvo dejstvo proizvodi kod ljudi.

Foto: Shutterstock

Živka Rangelov, specijali pedagog i psihoterapeut ispričala je da je se droga koju je dilovao pripadnik Žandarmerije najčešće zloupotrebljava kako bi se njom "omamile" devojke.

- GHB gama -hidroksibutirat spada u depresore nervnog sistema i utiče na receptore koje izazivaju probleme sa sećanjem. Pojavljuju se "crne rupe" u sećanju gde ne možete da povežete šta se desilo. Ona se koristi u različite namene, a najčešće i u svrhu podvođenja žena, da bi mogli da kontrolišu situaciju nad njima. Koristi se uglavnom u klubovima i meša sa alkoholnim pićem, da bi žene mislile da je uzrok gubitka pamćenja što su previše popile ili da je piće uticalo na njih toliko da ne mogu da se sete šta se dešavalo proteklih nekoliko sati - kaže Rangelov za Blic.

Kakvo ima dejstvo?

Prema rečima pedagoga, u GHB je droga koja podiže raspoloženje, a njeno dejstvo može da potraje i do 12 sati.

- To je droga koja podiže raspoloženje, da sve izgleda kao da ste popili i da ne možete da kontrolišete sebe. Odjednom vam se više pleše, priča, peva, osećate se raspoloženije. Od trenutka konzumacije, ona na osobu počinje da deluje od pola sata do sat vremena, a dejstvo može da traje i do 10, 12 sati - ističe Rangelov.

Kontraefekat

Međutim, ona može da ima i kontraefekat ako se uzima u većoj količini, jer može da izazove vrtoglavicu, mučninu i povraćanje. Kako kaže sagovornica, bilo je pacijenata koji su je koristili iz ličnog zadovoljstva.

- Pre godinu dana smo imali pacijenta koji je tu drogu redovno zloupotrebljavao. On je rekao da mu se sviđa efekat koji mu ona daje i redovno je koristio. Konzumirao je u kombinaciji sa kokainom, pa je izazvalo određeno stanje dekompenzacije. Na sreću, nakon nekog vremena uspeo je da se izleči - kaže Rangelov.

Kako je prepoznati?

Jedan od najvećih problema kod "droge za silovanje" je to što žrtve teško mogu utvrditi da li su bile drogirane ili pijane.

- To je droga bez boje, ukusa i mirisa, pa niko iz okruženja ne može posumnjati da je koristite. Prodaje se kao tečnost ili prah bele boje u bočicama. Devojke koje su žrtve silovanja, ne sećaju se šta se dešavalo poslednjih par sati. Zbog alkohola sa kojim su je popile u neznanju, često misle da je gubitak pamćenja posledica pijanstva. Nažalost, standardni testovi na droge u apotekama ne detektuju ovu supstancu. Jedini način da se utvrdi da li je devojka bila drogirana jeste laboratorijska analiza, i to u roku od 48 sati od konzumiranja - kaže Živka.

Koja je cena?

Prema rečima naše sagovornice, ova droga nije toliko popularna kod nas za konzumaciju, jer izaziva rupe u sećanju, pa i nije omiljena među korisnicima psihoaktivnih supstanci, osim u slučajevima gde se zloupotrebljavaju druge osobe.

Prema nezvaničnim informacijama, cena GHB droge kreće se od 30 do 50 evra i prodaje se u bočicama veličine kapi za nos.

Podsetimo, pripadnik Žandarmerije uhapšen je 17. decembra zbog sumnje da je prodavao drogu GHB, "spid" i MDMA. Kod njega je osim narkotika nađena i vagica, a "pao" je u trenutku kada je prodavao bočicu od 30 mililitara GHB-a, u žargonu poznatije kao - droga za silovanje.

BONUS VIDEO:

Snimak hapšenja Nišlije koji je prevozio kokain, policija ga uhvatila na rampi