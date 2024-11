UHAPŠENO 11 OSOBA ZBOG PADA NADSTREŠNICE U NOVOM SADU: Oglasilo se Više javno tužilaštvo

VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je uhapšeno i zadržano ukupno 11 lica povodom tragedije u Novom Sadu kada je prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad poginulo 15 ljudi, a teško je povređeno dvoje.

Foto: Lj. Preradović

U celosti prenosimo najnovije saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu:

"Povodom tragičnog događaja koji se odigrao dana 1. 11. 2024. godine, u Novom Sadu, kada je došlo do obrušavanja nadstrešnice zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, u kom je život izgubilo petnaest lica, a zbog zadobijenih povreda je životno ugroženo dva lica, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je, nakon prikupljanja i detaljne analize sve potrebne dokumentacije, obavljenih razgovora sa velikim brojem građana, a nakon veštačenja obavljenog radi utvrđivanja uzroka i okolnosti pod kojima je došlo do njenog pada, koje je tužilaštvu dostavljeno dana 20. 11. 2024. godine, te upoznavanja sa nalazom i mišljenjem veštaka građevinske struke, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, dana 21. 11. 2024. godine uhapšeno je i zadržano ukupno jedanaest lica, zbog postojanja osnova sumnje su osumnjičeni: J. T., G. V., A. D. i N. Š. učinili krivično delo Teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 3 u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakonika, a osumnjičeni: S. N., M. J., Lj. M. M., M. S., D. J., M. G. i D. T. izvršili krivično delo Teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim delom Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova iz člana 281 stav 1 Krivičnog zakonika. Za navedena krivična dela propisana je kazna zatvora od 2 do 12 godina".

Uskoro opširnije