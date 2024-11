VOZIO U SUPROTNOM SMERU: Uhapšen Požarevljanin, izazvao tri saobraćajne nesreće na auto-putu

Policija u Smederevu uhapsila je S.J. (73) iz Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je, vozeći automobil auto-putem Beograd-Niš u suprotnom smeru, izazvao tri saobraćajne nezgode između naplatnih rampi Požarevac i Kolari i na taj način izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja.

D. Novković

Sumnja se da je on, jutros oko 9 sati, upravljajući automobilom „suzuki“, nakon uključenja na auto-put ka Nišu, vozeći suprotnim smerom udario u „reno klio“, a potom nastavio da vozi. Nakon toga, vozač drugog „renoa“, videvši da mu u susret dolazi „suzuki“, kako bi ga izbegao, skrenuo je u srednju traku i udario u kamion, dok je S. J., kako se sumnja, vozeći i dalje preticajnom trakom udario u kombi „ford“, vlasništvo Vojske Srbije, u kojem je bilo sedam vojnih lica na zadatku. U prve dve nezgode nije bilo povređenih, a u trećoj je jedan vojnik lakše povređen, dok je S.J. zadobio prelom nosa. Osumnjičeni je, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Smederevu, zadržan do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.