PALA JOŠ JEDNA ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA: Prebacivali migrante za po 150 evra

PO nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenje ljudi, danas su na teritoriji Srbije Bujanovca i Preševa uhapšene četiri osobe i to: Ć. A., A. L., I. F. i L. J., zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Foto J. Lemajić

- Ova organizovana kriminalna grupa je od 13. oktobra 2023. do 24. jula ove godine omogućila nelegalni prelaz kroz Republiku Srbiju za više od 50 ilegalnih migranata - saopšteno je iz JTOK. - Oni su, kako se sumnja, ilegalne migrante, koji su nedozvoljeno prešli državnu granicu iz Republike Bugarske na teritoriju opštine Dimitrovgrad, kao i one koji su prelazili sa teritorije Severne Makedonije na područje opština Bujanovac i Preševo, prebacivali do Niša ili Beograda u putničkim motornim vozilima, gde su ih ostavljali na dogovorenim mestima, a u cilju njihovog daljeg ilegalnog prebacivanja



Organizator i pripadnici su, kako se dalje navodi, naknadu za prelaz ilegalnih migranata preuzimali tako što su pronalazili osobe u Republici Srbiji kojima su iz inostranstva slali uplate u iznosu od oko 150 evra po ilegalnom migrantu, a zatim su od njih preuzimali poslat novac u gotovini.

Svi osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za

organizovani kriminal, nakon čega će biti saslušani.