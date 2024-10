UHAPŠENI PRIPADNICI DVE ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE ZBOG KRIJUMČARENJA MIGRANATA: Terete se za najmanje 178 tranzita preko Srbije i Bih

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala UKP, u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave za grad Beograd, nakon višemesečne međunarodne istrage, na području Beograda, Mladenovca i Aranđelovca uhapsili pripadnike dve organizovane kriminalne grupe zbog krijumčarenja migranata.

Foto: Mup

- Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi policija je uhapsila organizatora N. B. (1998) kao i članove organizovane kriminalne grupe V.S (1993), R. M. (1999), R. N. (1998), M. M. (2005), B. S. (1999) i J. S. (1998).



Osumnjičeni se terete da su od maja do avgusta ove godine, za najmanje 178 iregularnih migranata, omogućili nedozvoljen tranzit preko teritorije Republike Srbije i nedozvoljen prelaz državne granice Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, u cilju njihovog daljeg ilegalnog prebacivanja ka zemljama Evropske unije.Kako se sumnja, pripadnici organizovane kriminalne grupe koju je predvodio osumnjičeni N. B. radi sticanja protivpravne finansijske koristi su organizovali nedozvoljen tranzit migranata preko teritorije Republike Srbije, od blizine Zaječara do Beograda i od Beograda do blizine reke Drine, a zatim nedozvoljen prelaz državne granice van mesta obeleženog za prelaz i to čamcem preko Drine na teritoriju Bosne i Hercegovine.Pripadnici druge organizovane kriminalne grupe koju je predvodio osumnjičeni S. N. sumnjiče se da su, radi sticanja protivpravne finansijske koristi, organizovali nedozvoljen tranzit preko teritorije Republike Srbije, od blizine Dimitrovgrada do Beograda, nakon čega su, kako se sumnja, krijumčareni ka zemljama Evropske unije.Takođe, policija je pretresom stana i drugih prostorija osumnjičenih pripadnika organizovane kriminalne grupe pronašla i privremeno oduzela veću količinu novca, više komada vatrenog oružja i manju količinu supstance za koju se sumnja da je opojna droga, a koji će biti odneti na dalje veštačenje.Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu - izjavio je ministar Dačić.

