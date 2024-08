POLICAJKA K. K. (45) OSUMNJIČENA ZA UČEŠĆE U UBISTVU 2019: Bivši usmrtio Slovenca, ona sa novim dečkom premeštala telo?

PRIPADNICI Sektora unutrašnje kontrole (SUK) MUP Srbije uhapsili su pripadnicu Granične policije K. K. (45) iz Sombora, osumnjičenu da je sa još dvojicom mušakaraca učestvovala u ubistvu slovenačkog državljanina 2019. godine.

D.N.

Ona je privedena u Više javno tužilaštvo u Somboru, a druga dvojica okrivljenih, P. B. (36) iz Vrbasa i D. S (37) iz Somobra, odranije su u zatvoru zbog drugih krivičnih dela.

Ministar policije Ivica Dačić izjavio je juče da je službenica Uprave granične policije, osumnjičena da je sredinom 2019. učestvovala u saizvršilaštvu, u krivičnom delu teško ubistvo. Zasad nije poznato ko je žrtva, ali se sumnja da je reč o slovenačkom državljaninu, izvesnom Tomasu, čiji je nestanak prijavljen pre nekoliko godina.

Ostaci tela, odnosno skelet, pronađeni su pored jedne jame na Monoštorskom putu, nedaleko od Sombora:

- Reč je za sada o N. N. licu, čije je utvrđivanje identiteta u toku, na osnovu uzetog DNK uzorka iz ostatka skeleta pronađenog na mestu izvršenja krivičnog dela - rečeno je u MUP Srbije. - Ostaci tela poslati su na obdukciju, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Prema nezvaničnim informacijama, policijska službenica i osumnjičeni P. B. su u to vreme bili u emotivnoj vezi. Navodno, on je, neutvrđenog dana, leta 2019, zamolio svoju emotivnu partnerku da ga odveze do jednog somborskog sela, kako bi uzeo novac od slovenačkog državljanina, koji je u to vreme boravio na tom području.

Kada su se dovezli do sela, P. B. je izašao iz auta i krenuo da se svađa sa Slovence, dok je K. K. ostala u vozilu - nezvanična su saznanja iz istrage. - Navodno, on joj je oteo službeni pištolj, koji je ona ponela sa sobom. Posle rasprave, pucao je u čoveka i ubio ga. Nakon zločina, vratio se u automobil kod K. K., ali, navodno, nije želeo da joj vrati pištolj, već ga je zadržao.

To oružje je kasnije P. B. koristio kako bi je ucenjivao.

- To je njena odbrana, ali videćemo šta će biti utvrđeno tokom istrage - navodi naš sagovornik blizak istrazi. - Jer, navodno, posle zločina mladić joj je pretio i tražio pare, kako bi joj vratio pištolj. Pretio je da će nauditi i njenim maloletnim ćerkama.

Oko godinu dana kasnije policijska službenica K. K. je prijavila svojim starešinama da joj je ukraden pištolj. Nije pominjala zločin, niti P. B. U jednom trenutku odlučila je da premesti telo i za to angažovala prijatelja D. S. Ostatke slovenačkog državljanina prebacili su na jednu lokaciju pored Monoštorskog puta, gde su i pronađeni.

Iznela svoju stranu priče

PRIPADNICA MUP K. K. je, kako je saopšteno, priznala izvršenje krivičnog dela i iznela svoju stranu priče. Klupko zločina, međutim, počelo je da se odmotava kada je jedan od njenih emotivnih partnera ispričao policiji o ubistvu i premeštanju tela, o čemu mu je ona govorila.