PRETIO SEKIROM BIVŠOJ PARTNERKI: Tužilac predložio pritvor zbog porodičnog nasilja

On je 10.juna oštećenu ubadao spojenim prstima šake desne ruke u unutrašnju stranu leve butine i tom prilikom joj naneo lake telesne povrede u vidu nagnječenja leve natkolenice.

Narednog dana, držeći sekiru u rukama, pretio je oštećenoj rečima „Sad ću da te zakoljem“, nakon čega je istoj razbio mobilni telefon, a što je kod nje stvorilo osećaj straha i uznemirenosti.

Javni tužilac je predložio nadležnom sudu da okrivljenog koji je višestruki povratnik oglasi krivim, da ga osudi na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 8 meseci i da mu izrekne meru zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom od 2 godine od dana pravosnažnosti odluke.

S obzirom da se okrivljeni nalazi u pritvoru, javni tužilac je podneo predlog da se prema njemu produži pritvor, jer i dalje stoje razlozi zbog kojih mu je ranije određen, a s obzirom na to da postoji opasnost od bekstva jep je istom pasivizirana adresa, da postoje okolnosti da će uticati na oštećenu koja u istražnom postupku nije želela da svedoči, kao i to da je ranije više puta osuđivan i to na efektivne kazne zatvora, zbog čega postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.