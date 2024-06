„NOVOSTI“ SAZNAJU - NENAD PAGONIS OSTAJE U KUĆNOM PRITVORU: Odbijene žalbe branilaca kik-boksera i Tužilaštva

BIVŠI kik-bokser Nenad Pagonis (37) iz Novog Sada ostaje u kućnom pritvoru koji mu je određen prošlog petka, odnosno 7. juna, jer je sud odbio žalbe njegovih branilaca i Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu.

FOTO:Lj.P.

Krivično vanpretresno veće ovog suda je, kako je za „Novosti“ navela Svjetlana Radovanović, portparol Osnovnog suda, nakon održane sednice 11. juna donelo rešenje kojim se odbijaju kao neosnovane žalbe javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu i branilaca okrivljenog N. P. izjavljene protiv navedenog rešenja.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda je 7. juna doneo rešenje kojim se N. P., osumnjičenom za nasilje u porodici, odbija predlog Tužilaštva za određivanje pritvora, i izrečena mu je mera zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor koja može trajati do 7. septembra.

Desetostruki svetski prvak u kik-boksu, podsetimo, uhapšen je 5. juna uveče, jer je, kako se sumnja, bio nasilan prema bivšoj supruzi, a nemili događaj odigrao se oko 18 časova ispred zgrade u kojoj ona stanuje. Kada je došao po zajedničko dete da ga vodi na trening, nekadašnja žena se navodno usprotivila, pa je došlo do prepirke. A kada je ona pošla prema ulazu u zgradu, a on za njom, ona ga je navodno odgurnula, pa je on nasrnuo na nju. Žena se kasnije javila u Urgentni centar, gde joj je, saznajemo, konstatovano naprsnuće devetog rebra. Iste večeri i Pagonis je potražio lekarsku pomoć u Urgentnom centru.

Pagonis je na saslušanju kod tužioca, kako saznajemo, negirao da je počinio krivično delo koje mu se stavlja na teret.