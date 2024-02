"NOVOSTI" SAZNAJU: Razbijena još jedna špijunska mreža - uhapšene četiri osobe

SEDLALA sam konja u boksu kada mi je Miloš prišao sa leđa i pitao da se mazimo. Ja sam se okrenula i nastavila, a on me tada zagrlio i krenuo da stiska. Dirao me rukama po zadnjici i grudima i zavlačio ruke ispod majice, uzdisao i ispuštao zvukove. Bila sam uplašena, nikoga nije bilo u štali i nisam znala šta da radim. Odlučila sam da istrpim i on je onda prestao i otišao. Posle se ponašao kao da se ništa nije desilo, a meni je bilo neprijatno. Nakon tog događaja sam ređe dolazila na treninge jahanja.