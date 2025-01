KERKENTZES: EXPO 2027. biće događaj sa značajnim uticajem na Srbiju, region i čovečanstvo

GENERALNI sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) Dimitri Kerkentzes izjavio je danas za Tanjug da na osnovu onoga što je do sada video nema nikakvu sumnju da vlasti u Srbiji priliku kao što je EXPO shvataju veoma ozbiljno i izrazio uverenje da će EXPO 2027. Beograd biti zaista izuzetan događaj sa značajnim uticajem na Srbiju, region i čovečanstvo u celini.

On je istakao da su pri izboru domaćina Specijalizovane izložbe EXPO 2027, države članice BIE pažljivo razmatrale predloge SAD, Španije, Argentine, Tajlanda i Srbije te da svi u Srbiji mogu da budu ponosni na činjenicu da je Srbija ubedila svet u svoju spremnost da bude domaćin izložbe i privukla veliku pažnju svojom originalnom temom "Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve".

- S obzirom na to da nijedan EXPO nikada nije održan na Zapadnom Balkanu, ovaj uspeh je još značajniji za ceo region - naglasio je on.

Govoreći o kriterijumima za izbor domaćina rekao je da države članice odluku baziraju na izveštajima istražnih misija, privlačnosti predložene teme i njenoj relevantnosti, kao i na bilateralnim odnosima sa zemljama kandidatima.

Naveo je da su pre glasanja država članica BIE, svi projekti detaljno razmotreni kako bi se osiguralo da su izvodljivi, u skladu sa pravilima EXPO-a i da je tema relevantna kao globalna inspiracija za čovečanstvo.

- Tema koju je predstavila Srbija, zasnovana na igri, u prvi plan stavlja kreativnost i rešavanje problema, što je univerzalno važno. Pored teme, projekat Srbije je dobio podršku jer poziva zemlje da budu deo međunarodne izložbe u regionu koji do sada nije imao priliku da je ugosti. To je nesumnjivo bio ključni faktor za mnoge države članice BIE, jer predstavlja priliku za širu regionalnu saradnju - rekao je Kerkentzes.

Prema njegovim rečima, tema Specijalizovane izložbe EXPO 2027. je izuzetno originalna i kreativna i pruža ogromnu priliku učesnicima da odgovore na pitanje šta igra znači za njih.

- Igra je osnova ne samo za inovacije, umetničko i muzičko izražavanje i sportske uspehe, već i za otpornost, prilagođavanje i zajednički napredak. Ova tema naglašava ulogu igre u podsticanju saradnje, kreativnosti i radosti, što je sve ključno za razvoj čovečanstva. Tema je osvežavajuće nova za jedan EXPO i iskreno sam znatiželjan da vidim kako će je Srbija i međunarodni učesnici interpretirati i razvijati. Siguran sam da će rezultati biti snažan izraz zajedničkih vrednosti i globalne saradnje - ukazao je on.

Kada je reč o mogućem broju učesnika ove izložbe rekao je da je broj međunarodnih učesnika varirao tokom vremena i da zavisi od interesovanja za temu i šireg geopolitičkog konteksta.

Ocenio je da je snažna međunarodna podrška projektu Srbije, kako za temu, tako i za prvi EXPO u ovom delu Evrope, veoma obećavajuća.

- Siguran sam da će cilj od 100 zemalja učesnica biti daleko premašen. Ipak, uvek volim da podsetim sve organizatore EXPO-a da najvažniji aspekt nije broj učesnika, već kvalitet sadržaja. Sa originalnom temom koja izaziva veliko interesovanje širom sveta, potencijal za lepe, impresivne i inspirativne postavke je veoma visok - naglasio je on.

Odgovarajući na pitanje da li misli da će Srbija uspeti da organizuje uspešan događaj, rekao je Tanjugu da organizacija tako velikog međunarodnog događaja predstavlja izazov u mnogim aspektima, od planiranja i logistike do bezbednosti i koordinacije volontera, ali je i jedinstvena prilika za zemlju da proširi svoje kapacitete i razvije veštine i ekspertizu potrebne za dobrodošlicu svetu.

- Organizacija EXPO-a nije samo vežba u planiranju i gostoprimstvu, to je jedinstvena prilika da se zemlja predstavi svetu u najboljem svetlu. Srbija je već na ovom putu doprla do stotina zemalja širom sveta i predstavila svoju privlačnu temu i viziju za EXPO 2027. Beograd, ali i period nakon izložbe. Prirodno je da organizatori izložbe imaju određene brige, ali na osnovu onoga što sam do sada video, nemam nikakvu sumnju da vlasti ovu priliku shvataju veoma ozbiljno. Uveren sam da će EXPO 2027. Beograd biti zaista izuzetan događaj sa značajnim uticajem na Srbiju, region i čovečanstvo u celini -istakao je Kerkentzes.

Objašnjavajući sam koncept EXPO-a rekao je da je teško zamisliti jedan EXPO pre nego što se poseti i da se i sam mučio da zamisli EXPO pre svoje prve posete.

Naveo je da je EXPO globalni događaj koji pruža priliku da se upozna više od 100 zemalja na jednom mestu, bez potrebe za putovanjem preko granica ili vremenskih zona, impresivno iskustvo gde posetioci mogu da saznaju o tradicijama, istoriji, jezicima i kulturama različitih nacija.

- Međunarodne izložbe ističu izuzetna dostignuća u nauci, tehnologiji, umetnosti i drugim oblastima, dok podstiče značajnu razmenu između ljudi. Centralna tema svake od ovih izložbi poziva na razmišljanje o globalnim izazovima i rešenjima, čineći ga jedinstvenom platformom za obrazovanje, saradnju i otkrivanje - rekao je on.

Dodao je da razume da je koncept EXPO-a nepoznat ljudima u regionu Zapadnog Balkana, ali da je siguran da će se, kako se budemo približavali datumu otvaranja, kroz događaje, sadržaje paviljona i najvažnije momente predstojeće Specijalizovane izložbe, ideja EXPO-a jasnije predstaviti i dobiti na značaju.

- Posetioci su uvek radoznali da otkrivaju nove stvari, i verujem da će mnogi, jednom kada posete, želeti da se vrate još jednom, dva puta ili više puta kako bi doživeli celokupno EXPO iskustvo - zaključio je Kerkentzes.

(Tanjug)