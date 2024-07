KREĆU RADOVI VEĆ OVOG MESECA: Počinje izgradnja pruge između Zemun Polja i novog Nacionalnog stadiona

MINISTAR građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je danas da ovog meseca počinje izgradnja pruge između Zemun Polja i novog Nacionalnog stadiona.

Foto Novosti

Vesić je rekao za Tanjug da će do kraja godine početi i radovi na izgradnji brze pruge od Beograda do Niša. Ministar je rekao da će izgradnja te brze pruge biti podeljena na tri deonice - od Beograda do Velike Plane, od Velike Plane do Paraćina i od Paraćina do Niša.

Naveo je da će u septembru biti raspisani prvi tenderi za izgradnju druge i treće deonice, kao i da već u julu počinje da se radi tunel na deonici Stalać- Đunis i izrazio uverenje da će tokom jeseni biti izabran izvođač za tu deonicu.

Dodao je da ćemo u naredne tri godine imati 230 kilometara brze pruge od Beograda do Niša, a kada ta pruga bude završena. On je rekao da će do kraja novembra ili početkom decembra biti pušteno u saobraćaj i novih 108 kilometara brze pruge između Novog Sada i Subotice.

Foto: Ministarstvo građevinarstva

Naglasio je da je to projekat predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je završen godinu i po dana pre roka i da će se tom prugom od Beograda do Subotice putovati svega sat i deset minuta, dok se sada od Beograda do Novog Sada putuje 36 minuta.

Naveo je da ovog meseca počinje i izgradnja 18,3 kilometra pruge između Zemun Polja i novog Nacionalnog stadiona čija je izgradnja u toku, aerodroma "Nikola Tesla" i centra Surčina.