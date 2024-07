U OKTOBRU DOBIJAMO ZASTAVU "EKSPO": Od tada kreće zvanično pozivanje zemalja da učestvuju

U oktobru se očekuje Izvršni komitet Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), zatim i Generalna skupština, nakon čega bi trebalo da dobijemo zastavu Međunarodnog biroa. To je ceremonijalni događaj u kojem Srbija predaje elaborat BIE, prikaz kako će "Ekspo" izgledati, a zemlje treba da ga usvoje. To je zapravo jedan prikaz kako će "Ekspo 2027" izgledati.

Foto: I. Marinković

Ovo je najavio direktor preduzeća "Ekspo 2027" Dušan Borovčanin, ističući da od tog trenutka počinje i zvanično pozivanje zemalja da učestvuju i da postoji velika zainteresovanost.

- Prema nekim našim preliminarnim procenama, "Ekspo 2027" trebalo bi da bude najposećenija specijalizovana izložba do sada, u kontekstu broja zemalja koje će učestvovati, a sasvim sigurno mi stremimo ka tome i da broj posetilaca takođe bude rekordan - ističe Borovčanin. - Zemlje učesnice će uglavnom predstaviti novine iz svojih zemalja, i to na više od 18 bina, kroz temu koja govori o igri, sportu i muzici. To je deo programa koji predstavlja sastavni deo tradicije, istorije i kulture svakog naroda.

On kaže da će "Ekspo" trajati 92 dana i da će svaki dan biti drugačiji. Kako ocenjuje, najveća korist je to što će više od stotinu delegacija boraviti u Beogradu i u Srbiji i imati priliku da upoznaju našu zemlju, ali i da sklope poslovne, bilateralne i diplomatske saradnje sa Srbijom i drugima zemljama.

Specijalizvana izložba "Ekspo 2027". biće organizovana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine i očekuje se da je poseti više od 2,5 miliona posetilaca.