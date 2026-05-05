Ovo mora da se plati: Rok 15. maj, inače slede kamate i kazne
ROK za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema Zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.
Kamata za kašnjenje je 16,5 odsto.
Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica.
Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji.
Opštine i gradovi utvrđuju zone i prosečne cene kvadratnog metra na osnovu podataka o prometu nepokretnosti.
Porez na imovinu plaća se u četiri rate od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta, a četvrta 14. novembra.
(Alo)
Preporučujemo
Prva SEPA transakcija u ALTA banci: Srbija postala deo evropskog platnog prometa
05. 05. 2026. u 07:00
Investicioni bum: Srbija je sada regionalni šampion u javnim ulaganjima
04. 05. 2026. u 22:00
Kako prepoznati parazite u firmi: Njihovi rezultati govore umesto njih
04. 05. 2026. u 21:36
Šešelj otkrio šta je hitno potrebno uraditi: Ovo je vreme propasti i evra i dolara
04. 05. 2026. u 21:15
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Šta se to desilo na granici Ukrajine i Belorusije? Zelenski besan, preti komšijama: "Spremni smo!"
PREDSEDNIK je takođe najavio da Ukrajina priprema nekoliko novih paketa sankcija koji će biti uvedeni odmah i u bliskoj budućnosti.
03. 05. 2026. u 09:37
Komentari (0)