Ovo mora da se plati: Rok 15. maj, inače slede kamate i kazne

ROK za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema Zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Kamata za kašnjenje je 16,5 odsto.

Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica.

Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji.

Opštine i gradovi utvrđuju zone i prosečne cene kvadratnog metra na osnovu podataka o prometu nepokretnosti.

Porez na imovinu plaća se u četiri rate od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta, a četvrta 14. novembra.

