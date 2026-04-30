Cene nafte otišle "u nebesa"! Ponovo poskupljenje, ovo je današnja vrednost

CENE nafte nastavljaju rast i na jutrošnjim trgovanjem, pa je Brent dostigao 124 dolara po barelu.

Skok dolazi u trenutku pojačane neizvesnosti na globalnom tržištu energije, što dodatno podiže pritisak na troškove i inflaciona očekivanja širom sveta.

Podsetimo, cena nafte Brent dostigla je u četvrtak najviši nivo u poslednjih 4 godine nakon izveštaja da će američka vojska obavestiti predsednika Donalda Trampa o potencijalnim akcijama protiv Irana, što je izazvalo zabrinutost da bi oružani sukob mogao da se nastavi i nadogradilo američku blokadu iranskog izvoza.

Aksios je izvestio da će Centralna komanda SAD predstaviti Trampove planove za moguću vojnu akciju protiv Irana, pozivajući se na dva izvora upoznata sa tim pitanjem.

Tramp je ranije navodno odbio Teheranov predlog da ponovo otvori Ormuski moreuz, signalizirajući da će pomorska blokada ostati na snazi dok se ne postigne širi nuklearni sporazum.

Junski fjučersi za međunarodnu referentnu naftu Brent porasli su za 6,84% na 126,10 dolara po barelu do 00:22 po istočnom vremenu, dok je američka nafta Vest Teksas Intermedijar dodala 3,14% na 110,24 dolara.

Brent sirova nafta je skočila na najviši nivo od početka 2022. godine, pokazuju podaci LSEG-a, jer sukob na Bliskom istoku guši zalihe.

(CNBC)

