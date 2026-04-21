Rusija obustavlja izvoz nafte ka Nemačkoj: Veliki udar na snabdevanje
RUSIJA će od 1. maja obustaviti izvoz kazahstanske nafte ka Nemačka preko naftovoda Družba.
Prema informacijama tri izvora upoznata sa situacijom, novi raspored isporuka već je prosleđen Kazahstanu i Nemačkoj.
Odluka usled političkih tenzija
Ovaj potez dolazi u trenutku pogoršanih političkih i poslovnih odnosa između Rusije i Nemačke, usled rata u Ukrajini, koji Berlin aktivno podržava.
Rusko Ministarstvo energetike nije se oglasilo povodom ove odluke.
Prekid dugogodišnjih energetskih veza
Podsećanja radi, Nemačka je još 2022. godine stavila lokalne jedinice ruske kompanije Rosnjeft pod državno starateljstvo, čime je značajno promenila svoju energetsku politiku i smanjila zavisnost od ruske nafte.
Koliko je nafte stizalo u Nemačku
Kazahstanska nafta, koja se transportuje preko Rusije, igrala je važnu ulogu u snabdevanju Nemačke.
Tokom 2025. godine, izvoz je iznosio oko 2,146 miliona tona, odnosno približno 43.000 barela dnevno, što je rast od 44 odsto u odnosu na prethodnu godinu.
Isporuke su se odvijale preko severnog kraka naftovoda „Družba“, koji prolazi kroz Poljsku.
Problemi u snabdevanju
Ovaj pravac već je ranije bio pogođen prekidima zbog napada dronova na infrastrukturu u Rusiji.
Jedan od ključnih potrošača ove nafte je rafinerija PCK rafinerija Švedt, koja se delimično oslanjala na kazahstansku sirovu naftu nakon prekida isporuka iz Rusije 2022. godine.
Šta ova odluka znači
Obustava izvoza dodatno komplikuje energetsku situaciju u Evropi i može uticati na stabilnost snabdevanja naftom.
U trenutku globalnih tenzija i promena na tržištu energenata, ovaj potez mogao bi imati šire posledice po evropsko tržište.
(BizPortal)
Preporučujemo
Rusija čeka potez Kijeva: Nafta za Mađarsku stopirana zbog "ucene"
21. 04. 2026. u 12:24
Merc progoni neistomišljenike: Berlin kažnjava kritiku, Srbija pokazuje lice demokratije
20. 04. 2026. u 18:36
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Neće više nastupati: Zdravko Čolić odbio koncerte, ovo je razlog
KAO razlog Zdravko Čolić je naveo umor, ali i unapred dogovorene porodične obaveze.
21. 04. 2026. u 10:37
Komentari (0)