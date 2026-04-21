Rusija obustavlja izvoz nafte ka Nemačkoj: Veliki udar na snabdevanje

RUSIJA će od 1. maja obustaviti izvoz kazahstanske nafte ka Nemačka preko naftovoda Družba.

Prema informacijama tri izvora upoznata sa situacijom, novi raspored isporuka već je prosleđen Kazahstanu i Nemačkoj.

Odluka usled političkih tenzija

Ovaj potez dolazi u trenutku pogoršanih političkih i poslovnih odnosa između Rusije i Nemačke, usled rata u Ukrajini, koji Berlin aktivno podržava.

Rusko Ministarstvo energetike nije se oglasilo povodom ove odluke.

Prekid dugogodišnjih energetskih veza

Podsećanja radi, Nemačka je još 2022. godine stavila lokalne jedinice ruske kompanije Rosnjeft pod državno starateljstvo, čime je značajno promenila svoju energetsku politiku i smanjila zavisnost od ruske nafte.

Koliko je nafte stizalo u Nemačku

Kazahstanska nafta, koja se transportuje preko Rusije, igrala je važnu ulogu u snabdevanju Nemačke.

Tokom 2025. godine, izvoz je iznosio oko 2,146 miliona tona, odnosno približno 43.000 barela dnevno, što je rast od 44 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Isporuke su se odvijale preko severnog kraka naftovoda „Družba“, koji prolazi kroz Poljsku.

Problemi u snabdevanju

Ovaj pravac već je ranije bio pogođen prekidima zbog napada dronova na infrastrukturu u Rusiji.

Jedan od ključnih potrošača ove nafte je rafinerija PCK rafinerija Švedt, koja se delimično oslanjala na kazahstansku sirovu naftu nakon prekida isporuka iz Rusije 2022. godine.

Šta ova odluka znači

Obustava izvoza dodatno komplikuje energetsku situaciju u Evropi i može uticati na stabilnost snabdevanja naftom.

U trenutku globalnih tenzija i promena na tržištu energenata, ovaj potez mogao bi imati šire posledice po evropsko tržište.

(BizPortal)