Od 5. maja i plaćanje u evrima: Savić - Srbija spremna za primenu SEPA

PUNA operativna primena jedinstvenog područja plaćanja u evrima (SEPA) u Srbiji očekuje se od 5. maja ove godine, kada će sistem biti tehnički i operativno spreman u 18 poslovnih banaka, izjavio je danas predstavnik Narodne banke Srbije (NBS) Igor Savić.

Savić je na panelu "Plan rasta za Zapadni Balkan - priike za srpsku privtedu i MSP", održanom u okviru trećeg izdanja EU nedelje mogućnosti koji se održava u Evropskoj kući u Beogradu, rekao da će uvođenje SEPA u Srbiji doneti brže, jeftinije i efikasnije transakcije za građane i privredu.

- To znači da će plaćanja ka inostranstvu i prilivi iz inostranstva biti znatno brži i sredstva će moći da budu dostupna istog dana, umesto da se čeka nekoliko dana kao ranije - rekao je Savić.

On je dodao da je bankarski sektor spreman za početak primene uz moguće pojave početne tehničke izazove karakteristične za svaki novi sistem.

Savić je ocenio da uvođenje SEPA donosi ne samo praktične koristi, već i dodatno približavanje Srbije evropskom finansijskom prostoru, što je deo šireg procesa evropskih integracija u kojima NBS učestvuje kroz više pregovaračkih poglavlja.

Podsetio je da je Srbija formalno postala članica SEPA 22. maja 2023. godine, dok se puna operativna primena očekuje od 5. maja ove godine.

Prema njegovim rečima, Srbija je sad u prvoj fazi koja se zove "SEPA Credit transfer šema", koja predstavlja efikasniju alternativu postojećim međunarodnim transferima putem sistema SWIFT.

- Ovo još nije instant plaćanje, koje podrazumeva realizaciju u roku od nekoliko sekundi, ali očekujemo da i ta faza bude uvedena u narednom periodu - dodao je Savić.

Posebnu korist od uvođenja SEPA sistema kako je naglasio imaće izvoznici i mala i srednja preduzeća, jer se očekuju niže naknade i pojednostavljene procedure.

Savić je naveo i da su banke u Srbiji već najavile smanjenje tarifa za međunarodna plaćanja u evrima.

- NBS nije administrativno ograničavala visinu naknada, već je kroz saradnju sa bankarskim sektorom podsticala tržišni pristup koji će dovesti do povoljnijih uslova za korisnike - rekao je Savić.

