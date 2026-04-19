Ispuniš anketu i dobiješ pare: Poslato 50.000 koverata na kućne adrese, a ovo je razlog

NEMAČKO penzijsko osiguranje (DRV) pokreće opsežno istraživanje pod nazivom "Životni putevi i penzijsko osiguranje“ kako bi bolje razumelo povezanost karijere, privatnog života i štednje za starost. Učesnici koji se odazovu pozivu dobiće simboličnu novčanu naknadu.

Širom Nemačke je slučajnim izborom iz registara prebivališta odabrano oko 50.000 osoba. Od tog broja, detaljno će biti ispitano oko 10.000 ljudi starosti između 40 i 60 godina. Ako izabrani učesnici žive u partnerskoj zajednici, u istraživanje će biti uključeni i njihovi partneri.

Učešće je dobrovoljno uz novčanu naknadu

Iako niko nije obavezan da učestvuje, DRV nudi podsticaj - svaki učesnik koji popuni anketu dobiće 10 evra. Istraživanje sprovodi Institut za društvena istraživanja (Infas), a intervju traje oko 45 minuta.

Ključna pitanja istraživanja uključuju:

Kakvi se obrasci pojavljuju u životnim i radnim biografijama građana?

Na koji način ljudi štede za starost (državno, profesionalno ili privatno osiguranje)?

Kako parovi i domaćinstva zajedno planiraju penziju?

Koju ulogu imaju periodi rada u inostranstvu?

Povezivanje podataka za potpuniju sliku

Posebnost ovog istraživanja je u tome što će se odgovori iz intervjua povezivati sa zvaničnim administrativnim podacima (na primer, podacima o Riester penziji).

Na taj način DRV želi da dobije detaljniju ukupnu sliku koja će omogućiti pouzdanije zaključke o budućnosti penzijskog sistema. Prvi rezultati očekuju se krajem 2027. godine.

(Kurir)